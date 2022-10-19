Перебрасывают «мобиков». Оккупанты в ближайшее время планируют «контрнаступление» в направлении Лимана — Гайдай 19 октября, 23:08 Уничтоженная российская техника в освобожденном Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться пойти в «контрнаступление» в направлении Лимана Донецкой области.

Свое мнение он высказал в эфире проекта Freeдом в среду, 19 октября.



«В ближайшее время они там планируют там проводить какое-то „контрнаступление“ по направлению в Лиман. Поэтому и стягивают туда „чмобиков“ и „вагнеровцев“… Пригожин уже назвал это „линией Вагнера“. Будет в истории еще одно позорище. Нам будет чуть-чуть меньше работы — эти железобетонные конструкции помогут в возведении фортификационных сооружений между Украиной и РФ, потому что граница в Луганской области самая большая — более 700 км», — рассказал Гайдай.

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Накануне глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что самые горячие направления фронта сейчас — Бахмутское и Авдеевское, на Бахмутском российские оккупанты пытаются прорвать оборону защитников Украины и несут серьезные потери.

2 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов.