Перебрасывают «мобиков». Оккупанты в ближайшее время планируют «контрнаступление» в направлении Лимана — Гайдай

19 октября, 23:08
Поделиться:
Уничтоженная российская техника в освобожденном Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная российская техника в освобожденном Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться пойти в «контрнаступление» в направлении Лимана Донецкой области.

Свое мнение он высказал в эфире проекта Freeдом в среду, 19 октября.

Читайте также:
Оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске

«В ближайшее время они там планируют там проводить какое-то „контрнаступление“ по направлению в Лиман. Поэтому и стягивают туда „чмобиков“ и „вагнеровцев“… Пригожин уже назвал это „линией Вагнера“. Будет в истории еще одно позорище. Нам будет чуть-чуть меньше работы — эти железобетонные конструкции помогут в возведении фортификационных сооружений между Украиной и РФ, потому что граница в Луганской области самая большая — более 700 км», — рассказал Гайдай.

Видео дня

Читайте также:

Накануне глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что самые горячие направления фронта сейчас — Бахмутское и Авдеевское, на Бахмутском российские оккупанты пытаются прорвать оборону защитников Украины и несут серьезные потери.

2 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов.

Читайте также:
Битвы за свободу. Важнейшие бои с начала полномасштабного вторжения России в Украину — инфографика НВ
https://www.youtube.com/embed/p1vMXgLsqXg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Мобилизация Луганская область Луганская ОГА Сергей Гайдай Война России против Украины Лиман

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X