«Для россиян это все равно „хохлы“». РФ понимает, что до конца года может потерять «ДНР» — интервью с Гармашем о Донбассе после путинской аннексии 18 октября, 17:43 Эксклюзив НВ «Администрация» в Донецке, 16 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Через две недели после того, как диктатор Владимир Путин объявил о «вхождении» оккупированных территорий в состав Российской Федерации, в так называемой «ДНР» ничего не изменилось, сообщил Сергей Гармаш, главный редактор издания Остров.

А для граждан РФ, по словам журналиста, жители оккупированных территорий Донбасса так и остались «хохлами».

В интервью Радио НВ Гармаш рассказал, как живут «новые россияне» и что доказывает, что Россия понимает: до конца года она может потерять «ДНР».

Видео дня

— Две недели прошло, когда Путин провозгласил, что Донбасс — это Россия. Что изменилось на территории временно оккупированного Донбасса? Действительно ли сбылись мечты тех, кто еще в 2014 году хотел присоединиться к России?

— Пока не сбылись, потому что, как сообщил ["так называемый глава «ДНР» Денис] Пушилин, российские пенсии начнут выдавать на оккупированной территории, которую они сейчас называют российской, с 1 января следующего года. То есть, до конца года российских пенсий еще не будет.

Более того, Пушилин заявил, что до 1 января 2026 г. будет переходный период и не все социальные выплаты будут российскими. Хотя несколько российских депутатов, сенаторов уже заявляли, что «новые россияне» будут получать социальные выплаты уже в российских масштабах, в российских размерах.

Что сейчас меняется? С 20 октября они открывают пункты выдачи российских паспортов, Донецк там обозначен уже российской территорией. И даже 15 октября уже выдали такой паспорт с российской «пропиской». Готовят автомобильные номера с российской нумерацией.

Но при этом отопительный сезон не начался, по крайней мере, в жилых домах. Я специально созванивался со своими знакомыми в Донецке и спрашивал, что там происходит. Воды как не было, так и нет. Пушилин заявил, что горячей воды не будет, пока нет холодной воды, а ее не будет до тех пор, пока они не возьмут Бахмут и Часов Яр. А Бахмут и Часов Яр они вряд ли возьмут. Мы, я думаю, сделаем все, чтобы они его не взяли. Поэтому перспективы на зиму у них не очень хорошие.

Был обстрел так называемой Донецкой администрации, которая почти наполовину сгорела. Не обстрел, а одно попадание, но здание пострадало на 50%, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Учителям обещают повысить зарплату на пять тысяч рублей за классное руководство. Интересную цифру для себя отметил: 14 миллионов рублей компенсации обещают людям, потерявшим свое жилье. Уже 116 человек в этом списке на получение этой компенсации. Если сосчитать, 14 миллионов рублей разделить на 116, это где-то 120 тысяч рублей. А если перевести это в доллары, то это примерно две тысячи долларов. Что они могут купить на эти деньги даже в Донецке или в оккупированной части Донецкой области?

Поэтому пока можно сказать, что ничего не изменилось. Много обещаний, но обстрелы каждый день, нет воды, каждый день нет света во многих районах опять же из-за обстрелов. Поэтому я не думаю, что местные жители увидели какие-либо изменения.

— Кажется, что зеки, которых отправили воевать, должны были придать какую-то особую атмосферу тому, что происходит в Донецке. Знаете ли вы что-нибудь о том, что делают заключенные на временно оккупированном Донбассе?

— Насколько я знаю, их сразу отправили под Бахмут, поэтому я не думаю, что они отличились в Донецке или Луганске. Их, как пушечное мясо, сразу отправили фактически на первую линию. Там действительно сейчас идут очень трудные бои. Им сейчас не до мародерства, или, по крайней мере, мы об этом пока не знаем, потому что там села, небольшие городки.

Могу добавить, что туда отправляют не только российских зэков, но и зэков из так называемых «ДНР», «ЛНР». Там уже заставляют заключенных в обмен на помилование или за что-то другое, и деньги, конечно, идти воевать. Это серьезная проблема для наших пленных, которые там еще с 2015, 2017 года. Некоторых тоже заставляют уходить воевать. Это серьезное нарушение [норм] гуманитарного права. Некоторые люди звонят по телефону и спрашивают, что делать их родственникам, которым делают такие предложения. Честно говоря, не знаю, что им отвечать. Это должен решать наш законодатель, такая проблема существует.

— Хочу уточнить. Вы говорите о том, что тех украинских пленных, которые сейчас находятся в т.н. «Л/ДНР», пытаются мобилизовать и отправить на фронт для того, чтобы они воевали против Украины?

— Вы меня правильно поняли. Они сидят в тюрьмах, на «зонах», и их не мобилизуют, а заставляют просто идти воевать. Кстати, вынуждают получать российские паспорта.

Люди тянут [время], как могут, но если они не будут делать того, что им говорят, то будут иметь очень плохие последствия. Потому это очень серьезная проблема.

Я не знаю, включают ли их сейчас в списки на обмен, к сожалению, у меня нет такой информации. Но проблема серьезная, ее нужно решать.

Если действительно, как заявляло наше ГУР, идут переговоры об обмене всех на всех, то этих людей обязательно нужно включать в списки, иначе их сделают преступниками [в украинском понимании], им придется отвечать еще и перед нами, если они поднимут оружие. А у них просто нет выхода, нет альтернативы.

— Опубликовано видео, где женщины из Макеевки обращаются то ли к «командованию», то ли к кому, и говорят о том, что их мужчин, не имеющих военного опыта, мобилизовали. Это уже привычная история, ничего нового. Но я обратил внимание на то, что они так и продолжают говорить. «Донецкая народная республика». То есть еще нет такого понимания или принятия, что это уже «Россия», что нет никакой «Донецкой народной республики»?

— Дело в том, что «Донецкая народная республика» есть в понимании россиян, потому что именно она вошла в состав Российской Федерации субъектом.

Давал пресс-конференцию руководитель так называемой этой «народной республики» Пушилин. Он также везде говорит о «Донецкой народной республике». Я думаю, что людей специально приучают не привыкать к России, потому что им много обещают, но российских денег они пока не видят, российских социальных выплат тоже не видят. И даже России выгоднее, чтобы там говорили о «Донецкой народной республике», чтобы это не накладывало лишний негатив на Российскую Федерацию. Вроде бы территории присоединены, но до 1 января 2026 года переходный период.

Я думаю, Россия не очень хочет выплачивать какие-то реальные средства просто потому, что понимает, что может еще до конца этого года потерять эту территорию, поэтому такая двойная политика. И людей, видимо, намеренно приучают к тому, что пока они «Донецкая народная республика».

— Вы тоже видели этот курьезный случай, когда представители так называемой «ДНР» говорили, что не будут воевать за так называемую «ЛНР», потому что они разные народы, разные «республики». Знаете ли вы что-нибудь о том, каким образом происходит интеграция одного в другое?

— Я знаю, что автоматически так называемые первый и второй армейские корпуси «ДНР», «ЛНР» вошли в состав Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому сейчас не стоит вопрос о том, кто кого обороняет или отвоевывает.

Сейчас они все с точки зрения Москвы — россияне, должны воевать там, куда их пошлют, независимо от того, это так называемая «Донецкая» или «Луганская республика». Могут отправить куда угодно, потому здесь ничего не изменилось.

— В первый же день после того, как Путин заявил, что это якобы Россия, еще и «навсегда», был освобожден Лиман, освобождены населенные пункты вокруг Лимана. Это Донецкая область. Как то, что россияне почти каждый день теряют населенные пункты, транслируется пропагандой? Что знают об этом жители, которые остаются на этих территориях?

— Об этом, конечно, не рассказывают. С рассказчиками был скандал: так называемых российских военкоров включили в расстрельные списки Министерства обороны Российской Федерации. Они также сегодня уже прикручивают свой ротик, так сказать, и не слишком рассказывают о неудачах российской армии на территории Донбасса.

Поэтому люди не слишком осведомлены о том, что реально происходит.

Интересная деталь: Пушилин заявил, что распорядился ликвидировать пропускной пункт на границе с Российской Федерацией. Однако при этом отметил, что пропускной пункт из Российской Федерации остается. Я думаю, что Россия все же свою границу отдельно обозначает, видимо, опасается, что наступление последует за этот так называемый пропускной пункт.

В России, вероятно, есть люди, которые более адекватно воспринимают угрозу от ВСУ и готовятся к тому, что, возможно, будет контрнаступление и оно может протянуться и на территорию Российской Федерации.

— После успешных контрнаступательных действий ВСУ в Харьковской, Донецкой или Луганской области вырастали протестные настроения на оккупированных территориях. В том смысле, что этих так называемых «Л/ДНРовцев» используют как «мясо». Будут ли эти жалобы восприниматься всерьез российским правительством? Будет ли продолжаться так, как оно есть сейчас?

— Совершенно уверен, что так, как оно есть, так и будет продолжаться. Потому что жители этих территорий все равно не воспринимаются Москвой как полноценные россияне. Для них это все равно (как и до аннексии было) «хохлы».

Поэтому я не думаю, что что-то изменится, по крайней мере, сегодня ничего не меняется. Я только вижу в местных телеграм-каналах и пабликах, как они злорадно усмехаются и обсуждают, что в Москве и Питере происходит то, что у них уже давно произошло. У них уже просто там некого ловить и отправлять [на войну].

Думаю, что они будут еще пытаться мобилизационный ресурс выжать из Донецка, Луганска, из этих оккупированных территорий, потому что для россиян это все равно второй «сорт» [людей].

— Ожидаете ли вы, что каким-то образом будут меняться так называемые администрации в той оккупированной части Донецкой области? Увидим ли мы, что там станет еще больше россиян? Есть ли угроза Пушилину? Каков ваш прогноз?

— Я надеюсь, что действительно «администрации» будут меняться, как накануне в Донецке изменились — половина здания просто уже не работает, его не существует. Нужен серьезный ремонт.

Если серьезно. Я не думаю, что она будет менять Пушилина и Пасечника, потому что это такие люди-символы в определенной степени, потому что они, так сказать, избраны людьми. Чтобы у людей не было вопросов, думаю, их будут держать до очередных местных выборов в Российской Федерации. Тем более что они могут играть роль козлов отпущения: царь хороший, а на местах Пушилин с Пасечником — плохие. Им это выгодно.

А реальные должности, я вижу эту тенденцию, заменяются россиянами, потому что туда деньги уже из российского бюджета пойдут с 1 января. Конечно, на этих деньгах хотят сидеть сами россияне. Зачем им эти аборигены?

Поэтому думаю, что кадровая политика будет такой. Она уже такова, это очевидный тренд. Но Пушилин и Пасечник, скорее всего, останутся, потому что они сами еще нужны Москве в той роли, которую они сейчас играют.

— Есть еще один человек-символ — Игорь Гиркин (Стрелков). Мы говорим о военном преступнике, приспешнике того Захарченко, который был утилизирован. Сейчас мы видим какую-то активизацию того, что он может приехать на фронт. Со стороны Главного управления разведки уже есть вознаграждение в 100 тысяч долларов за его голову, кажется, еще 50 предлагают разные украинские активисты. Почему Гиркина до сих пор не было на этой войне после 24 февраля? Чего можно ожидать от приезда военного преступника и человека-символа для так называемой «ДНР»?

— Вы сказали приспешник Захарченко, а я напомню, что они были конкурентами и ненавидели друг друга. Горкина насильственно вывезли с территории так называемой «ДНР». Бородай сам об этом рассказывал, и вместо него поставили Захарченко. Горкину после этого был запрещен въезд на территорию так называемой «ДНР/ЛНР». Поэтому там свои очень сложные отношения.

Гиркин уже пытался поехать воевать, его задержала российская ФСБ и не отпускала. Если его отправили воевать россияне, то вполне возможно, что это чистая политика, просто чтобы удовлетворить этих российских ультранационалистов, на которых сейчас, я думаю, ориентируется Путин, потому что теряет поддержку разумных адекватных военных. Или его отправили, чтобы там утилизировать, потому что, напомню, Гиркин является свидетелем в судебном процессе по сбитию Боинга в 2014 году.

— В ноябре уже должны объявить приговор.

— Я думаю, что это очень важно. Надеюсь, что наше ГУР выплатит 100 тысяч долларов за свидетеля. Обещают такие деньги просто за то, чтобы взять его в плен. Я не думаю, что это такая фигура, которая стоит этих денег, если, конечно, мы не заинтересованы в нем как в свидетеле, который может свидетельствовать против руководства Российской Федерации на этом суде.