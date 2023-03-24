«Министр Лавров очень недоволен». Путин своими руками угробил разведку — расследователь The Insider о шпионах-дипломатах РФ в Европе 24 марта, 20:33 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Из Европы и других стран выслали сотни российских дипломатов за время полномасштабной войны РФ с Украиной, сообщает Радио Свобода в своем расследовании.

Более половины российских шпионов действовали под дипломатическим прикрытием, раньше заявлял глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур.

Такого провала не было ни в советской, ни в российской разведке, считает журналист-расследователь The Insider Сергей Канев. Он называет это полным крахом.

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И уверен, что диктатор Владимир Путин своими руками угробил резидентуру, российскую разведку.

И, как сообщают источники журналиста, министр иностранных дел Сергей Лавров очень недоволен, что на него давят, жалуются Путину.

В интервью Radio NV Сергей Канев рассказал больше о шпионах-дипломатах.