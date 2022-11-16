С начала года из ЕС выслали более 400 российских шпионов

16 ноября, 18:01
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Кен Маккаллум (Фото:UK Government/Handout via REUTERS)

Кен Маккаллум (Фото:UK Government/Handout via REUTERS)

Глава внутренней разведки Великобритании Кен Маккаллум заявил, что в 2022 году из стран Европейского Союза выслали около 600 российских чиновников, из них более 400 признали шпионами.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, это нанесло самый масштабный стратегический удар российским спецслужбам в новейшей европейской истории.

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«И вместе со скоординированными волнами санкций этот масштаб застал Путина врасплох», — отметил Маккаллум.

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Он также сказал, что в текущем году Лондон отказал более 100 заявкам от россиян на дипломатические визы по соображениям национальной безопасности.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Европа Великобритания Евросоюз Шпионаж Шпионы Война России против Украины

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