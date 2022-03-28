Россия долго работала над агентурной сетью в Европе. Теперь с ней пытаются расправиться как можно быстрее 28 марта, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Путин хочет разделить Украину, потому что его планы по захвату всего государства провалились (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Россия методично и на протяжении долгого времени работала над созданием большой агентурной сети в Европе. Теперь спецслужбы европейских стран пытаются решить эту проблему.



Об этом в своем материале пишет Financial Times.

14 марта из Словакии выслали трех россиян «за действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях». До этого словацкие спецслужбы сняли встречу журналиста одного из самых популярных пророссийских сайтов Бохусом Гарбаром с подполковником ГРУ Сергеем Соломасовым. Россиянин объясняет своему контакту его задачу — отыскивать пророссийски настроенных людей, обладающих ценной информацией, и готовых поделиться ею за деньги: «Москва решила, что ты будешь охотником», — говорит шпион.



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На самом деле Грабар был второстепенной целью для россиян. Среди контактов Соломасова были также полковник словацкой армии и высокопоставленный сотрудник контрразведки.

Война в Украине спровоцировала Европу активнее работать над поисков российских агентов. «То, что мы знаем об этом, почти наверняка является лишь верхушкой айсберга. Существует многолетний заговор молчания, поскольку западные страны не хотят говорить о действиях России или как-то им мешать», — говорит Кейр Джайлс, старший научный сотрудник программы по России в Chatham House.

Некоторые страны полагаются на разведданные США и Великобритании из-за ограничений на внутреннюю слежку и нехватки ресурсов.

Восемь действующих сотрудников европейской разведки и дипломатов, с которыми поговорило издание, заявили, что количество тайных российских операций в Европе растет такими темпами, что контрразведка попросту не успевает их отслеживать. На масштаб проблемы указывает огромное количество изгнанных россиян за последний месяц.

Помимо словаков, о высылке объявили Литва, Латвия, Эстония, Польша и Болгария, которые в сумме выгнали 65 российских «дипломатов», которые использовали это как прикрытие для ведения шпионской и разведывательной работы.

По словам одного высокопоставленного британского чиновника, за последнее время в стране сильно сократилось количество российских агентов. Однако другие страны Европы все еще остаются достаточно уязвимыми.

Анонимный представитель европейской разведки утверждает, что в Германии, Франции и Бельгии действуют десятки шпионов, работающих на Россию. Австрию и вовсе считают «русским авианосцем» тайной российской деятельности: Минобороны страны «фактически является подразделением ГРУ», а Федеральное ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом (австрийская служба госбезопасности) считается настолько проблемным, что его на неопределенное время отстранили от большей части европейской деятельности по обмену разведданными.



В Австрии на такие обвинения отвечают, что не планируют комментировать анонимные обвинения, но отмечают, что нынешнее правительство уже проводит масштабную реформу своих органов безопасности.

«Европейские правительства начинают сталкиваться с тем, что происходит. Демократии не могут защитить себя от угроз, о которых не знает большая часть населения», — отмечает Джайлз.

Последние дела, которые стали достоянием общественности, раскрывают размах действий агентурной сети России:

В 2017 году российским шпионом оказался близкий советник министра обороны Франции, а ныне министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана.

В июле 2020 года власти Дании рассказали о попытках России украсть энергетические технологии.

В августе 2020 года французский подполковник, работавший на военно-морское командование НАТО в Неаполе, был арестован за передачу секретных материалов НАТО в ГРУ.

В декабре 2020 года власти Нидерландов выслали двух российских агентов под прикрытием за попытку украсть технологии искусственного интеллекта и нанотехнологии у местных компаний.

В марте 2021 года арестовали шести граждан Болгарии, среди которых были сотрудники министерства обороны, а также бывший глава военной разведки Иван Илиев. Их обвинили в передаче секретных данных ГРУ. Сейчас Илиев вместе с остальными обвиняемыми заключены под стражу и ждут суда.

В том же месяце итальянские власти поймали капитана военно-морского флота Вальтера Биота, который передавал секретные данные ГРУ. Суд над ним начался на прошлой неделе.

В июне 2021 года немецкие власти арестовали российского ученого « Ильнура Н» за кражу авиационных и ракетных технологий из исследовательских центров в Аугсбурге. Сейчас его судят.

Ильнура Н» за кражу авиационных и ракетных технологий из исследовательских центров в Аугсбурге. Сейчас его судят. В сентября 2021 года немцы также арестовали сотрудника службы безопасности немецкого парламента, который продал ГРУ подробные чертежи здания и его систем.

Штат трех основных разведывательных службах России насчитывает около 400 тыс. сотрудников. ГРУ активно работает над агентурной сетью в НАТО, пытаясь получить доступ к последним военным разработкам Европы, а также занимаясь подрывной деятельностью и саботажем.



Внутренней разведкой заведует ФСБ. В нее также входит 5-я служба (Служба оперативной информации и международных связей), которая занималась подрывной деятельностью и собирали развединформацию в Украине. СВГ (Служба Внешней Разведки) занимается исключительно сбором внешней разведывательной информации.

Обычно в Европе работают российские агенты трех типов: работающие на ГРУ атташе по вопросам обороны, которые ищут контакты в министерствах, «необъявленные агенты», которые работают на СВР и входят в составы торговых представительств и «кроты», работающие под прикрытием в течении долгого времени. Последний тип — самый редкий, из 100 человек, поступивших учиться на «крота», обучение заканчивают только два-три.

Отслеживание шпионской деятельности России — очень сложная задача, даже если известны их цели. Нужна хорошо скоординированная операция внешней и внутренней разведки, чтобы попытаться сорвать большую часть этой деятельности. Многие службы безопасности в Европе просто неспособны на это", — говорит Густав Грессель, сотрудник Европейского совета по международным отношениям, специализирующийся на России.

Однако изгнание или уничтожение российской шпионской сети — это лишь один из доступных инструментов. Намного полезнее убедить агента перейти на другую сторону и намеренно дезинформировать россиян. Сейчас — лучшее время для подобной вербовки, отмечает один из представителей европейской службы безопасности, поскольку Россия отвлечена и значительно ослаблена войной в Украине.

