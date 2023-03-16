Польша ликвидировала сеть шпионов, собиравших данные для России — министр обороны Блащак 16 марта, 11:08 Мариуш Блащак (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.

Об этом он сказал в интервью Polskie Radio в четверг, 16 марта.

Отвечая на вопрос, существовала ли угроза для критической инфраструктуры Польши со стороны шпионов, Блащак заявил, что «они собирали информацию для тех, кто напал на Украину, совершал военные преступления, угроза была реальной».

Видео дня

«Я хотел бы подчеркнуть большой успех, достигнутый сотрудниками Агентства внутренней безопасности, потому что целая шпионская сеть была распутана. Это, несомненно, доказательство того, что польские службы работают для безопасности нашей страны очень эффективно», — подчеркнул он.

По словам министра, у шпионов была конкретная цель, но больше подробностей он не сообщил.

«Нет никаких сомнений, что мы живем в то время, когда Россия решила воссоздать свою империю. Она всегда была угрозой для Польши, независимо от того, была она белой, красной или как теперь путинской», — добавил Блащак.

15 марта телекомпания RMF FM сообщила о задержании в Польше шестерых людей с иностранным гражданством, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за перебрасыванием западного оружия в Украину.