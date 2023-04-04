После массовой высылки. Россия пытается вернуть своих шпионов в Европу — Politico
По данным СМИ, Москва пытается вернуть своих шпионов в Европу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Российская служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить свои шпионские сети в Европе, сообщает Politico.
Издание пишет, что Россия пытается оправиться от прошлогодней массовой высылки сотрудников российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием в Европе.
Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что «российские спецслужбы стремятся восстановить или создать новые возможности для своей разведывательной деятельности в Европе».
По его словам, они изучают «другие методы сбора разведданных: кибернетические, -традиционное прикрытие, онлайн-операции».
Яунишкис подчеркнул, что важной мишенью для россиян является сбор информации о критической инфраструктуре Европы, а приоритетом — мониторинг производства и поставок западного оружия в Украину.
Ранее Польша объявила об уничтожении шпионской группы, работавшей на российскую разведку, которая устанавливала камеры на важных железнодорожных путях для наблюдения за поставками западного оружия и боеприпасов, предназначенных для Украины.