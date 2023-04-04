После массовой высылки. Россия пытается вернуть своих шпионов в Европу — Politico

4 апреля, 16:37
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По данным СМИ, Москва пытается вернуть своих шпионов в Европу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

По данным СМИ, Москва пытается вернуть своих шпионов в Европу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российская служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить свои шпионские сети в Европе, сообщает Politico.

Издание пишет, что Россия пытается оправиться от прошлогодней массовой высылки сотрудников российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием в Европе.

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Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что «российские спецслужбы стремятся восстановить или создать новые возможности для своей разведывательной деятельности в Европе».

По его словам, они изучают «другие методы сбора разведданных: кибернетические, -традиционное прикрытие, онлайн-операции».

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Яунишкис подчеркнул, что важной мишенью для россиян является сбор информации о критической инфраструктуре Европы, а приоритетом — мониторинг производства и поставок западного оружия в Украину.

Ранее Польша объявила об уничтожении шпионской группы, работавшей на российскую разведку, которая устанавливала камеры на важных железнодорожных путях для наблюдения за поставками западного оружия и боеприпасов, предназначенных для Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Европа Шпионаж Шпион Война России против Украины

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