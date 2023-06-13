«Дополнительная уязвимость для Украины». Россия планирует восстановить влияние в Молдове, чтобы использовать это в войне против Украины — глава МВД 13 июня, 08:24 Россия планирует восстановить влияние в Молдове, чтобы использовать это в войне против Украины (Фото:jacquesbopp/Unsplash)

Россия хочет восстановить свое влияние в Молдове и использовать страну, в том числе в войне против Украины. Об этом заявила министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко, сообщает издание NewsMaker.

По словам Ревенко, такой план РФ может быть дополнительным вызовом для Украины.

«Мы понимаем, что Россия хочет восстановить влияние в этом регионе, потому что географическое положение Молдовы является потенциально важным плацдармом для РФ в отношении ЕС. Контроль над Молдовой означает дополнительную уязвимость для Украины», — сказала Ревенко.

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Министр заявила, что контроль России над Молдовой позволит получить выход к Черному морю и получить контроль над перемещением товаров по Дунаю. Кроме того, Россия могла бы активизировать силы в Молдавском Приднестровье и использовать это для дополнительного шантажа.

По ее словам, Россия ведет в Молдове гибридную войну, манипулирует местным населением, координирует его радикальные настроения, устраивает «немирные» демонстрации и распространяет фейки. Ревенко добавила, что сейчас главной задачей правительства является борьба с такими действиями РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность осуществить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил премьер-министр страны Дорин Речан.

Также Зеленский заявил, что Украина не имеет права на военные действия в Приднестровье, пока правительство Молдовы не запросит этого.

5 мая президент Молдовы Майя Санду говорила, что Россия в случае успешного захвата Украины продолжила бы экспансию — в том числе введя войска на территорию Молдовы.

