Молдова хочет скорее вступить в Евросоюз из-за угрозы со стороны России — Санду 18 мая, 19:44 Майя Санду (Фото:president.gov.ua)

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что ее страна хочет вступить в Евросоюз «как можно скорее», поскольку опасается угрозы со стороны России.

В интервью AFP Санду сообщила, что надеется на решение о начале переговоров «в ближайшие месяцы».

«Конечно, ничто не сравнится с происходящим в Украине, но мы чувствуем риск и считаем, что можем спасти нашу демократию только став частью ЕС», — сказала она.

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Санду добавила, что Россия будет оставаться источником нестабильности в ближайшие годы и Молдова должна защитить себя. Она подчеркнула, что Кишинев хотел бы вступить в ЕС «как можно быстрее».

5 мая Санду говорила, что Россия в случае успешного захвата Украины продолжила бы экспансию — в частности введя войска на территорию Молдовы.