Президент Молдовы: Мы в безопасности только благодаря Украины 5 мая, 23:55 Майя Санду (Фото:president.gov.ua)

Президент Молдовы Майя Санду считает, что Россия в случае успешного захвата Украины продолжила бы экспансию — в частности введя войска на территорию Молдовы.

В интервью Financial Times она подчеркнула, что она не верит в то, что оккупанты бы остановились на границе Украины.

«Я не верю, что они (россияне — ред.) остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине», — подчеркнула президент Молдовы, добавив, что в первые недели полномасштабного вторжения, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев.

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На вопрос, планировала ли Санду уехать из Молдовы в случае нападения РФ, она ответила, что нет.

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«Я бы осталась (в Молдове — ред.), но мы рассчитывали на то, что нам придется помочь как можно большему количеству наших людей перейти в безопасное место, которым является Румыния», — добавила президент.

По мнению Санду, россияне агрессией против Украины пытаются «переделать Советский Союз».

«Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира», — подчеркнула она.

Как отмечает журналист Financial Times, во время их разговора «Санду редко пила, но охотно поднимала тост за победу Украины».