Президент Молдовы: Мы в безопасности только благодаря Украины
Майя Санду (Фото:president.gov.ua)
Президент Молдовы Майя Санду считает, что Россия в случае успешного захвата Украины продолжила бы экспансию — в частности введя войска на территорию Молдовы.
В интервью Financial Times она подчеркнула, что она не верит в то, что оккупанты бы остановились на границе Украины.
«Я не верю, что они (россияне — ред.) остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине», — подчеркнула президент Молдовы, добавив, что в первые недели полномасштабного вторжения, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев.
На вопрос, планировала ли Санду уехать из Молдовы в случае нападения РФ, она ответила, что нет.
«Я бы осталась (в Молдове — ред.), но мы рассчитывали на то, что нам придется помочь как можно большему количеству наших людей перейти в безопасное место, которым является Румыния», — добавила президент.
По мнению Санду, россияне агрессией против Украины пытаются «переделать Советский Союз».
«Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира», — подчеркнула она.
Как отмечает журналист Financial Times, во время их разговора «Санду редко пила, но охотно поднимала тост за победу Украины».