Россия просит Генассамблею ООН о тайном голосовании по осуждению аннексии — Reuters 6 октября, 02:54 Постпред России в ООН Василий Небензя (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Россия лоббирует тайное голосование резолюции об осуждении аннексии украинских территорий на Генассамблеи ООН. Заседание запланировано на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.



Разработанная западными союзниками резолюция Генеральной Ассамблеи ООН осудит российские незаконные так называемые «референдумы» и «попытку незаконной аннексии» территорий, где проходило голосование.

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«Это явно политизированное и провокационное событие, направленное на углубление раскола Генассамблеи», — написал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в письме членам ООН.

Он утверждает, что тайное голосование необходимо, потому что западное лоббирование якобы приведет к «осложнениям», если позиции будут выражены публично.

Дипломаты заявили, что Генассамблея, вероятно, должна будет публично проголосовать за тайное голосование.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

4 сентября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и о санкциях против РФ. Это явилось ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

Украинский президент также официально признал ничтожными указы Путина об аннексии украинских территорий.