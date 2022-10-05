«Еще одно злодеяние». В МИД назвали указ Путина об «аннексии» украинской ЗАЭС ничтожным 5 октября, 22:23 Граждан РФ, которые будут выполнять преступные приказы о присвоении ЗАЭС, министерство предупреждает об уголовной ответственности (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

МИД Украины назвал указ российского диктатора Владимира Путина о «передаче» Запорожской АЭС стране-агрессору РФ ничтожным.

Соответствующее заявление публикует пресс-служба МИД.

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«Долгий перечень преступлений и грубых нарушений Россией международного права с начала полномасштабной агрессии против Украины сегодня пополнился еще одним злодеянием — незаконной попыткой взять под свое управление Запорожскую атомную электростанцию. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным», — говорится в сообщении.

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МИД решительно осуждает это преступление, которое усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС.

Ведомство призвало все государства придерживаться последовательной позиции в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступные и противоправные действия.

МИД также предложил странам ЕС ввести санкции против Росатома, а странам-членам МАГАТЭ ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией.

Граждан РФ, которые будут выполнять преступные приказы о присвоении ЗАЭС, министерство предупреждает об уголовной ответственности и необратимости наказания.

«Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, продолжающих выполнять критические функции на атомной электростанции», — добавили в МИД.

5 октября Путин подписал «указ» о «передаче» захваченной оккупантами ЗАЭС в собственность страны-агрессора.

В Энергоатоме ранее называли планы диктатора передать ЗАЭС России ничтожными и агонией страны-агрессора.

«Украина и весь цивилизованный мир знают, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме», — заявили в компании.