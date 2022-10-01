«Скорее рассмотреть дело по существу». МИД Украины обратился в Международный суд ООН из-за попыток аннексии территорий Россией

1 октября, 12:46
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото:ОП)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото:ОП)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина официально уведомила Международный суд ООН о нарушении Россией судебного приказа о временных мерах после попытки аннексии четырех украинских областей.

Об этом он написал в Twitter.

«После попыток Путина относительно аннексии Украина официально уведомила Международный суд ООН, что этот шаг грубо нарушает юридически обязательный приказ о временных мерах, выданный 16 марта. Просим суд как можно быстрее рассмотреть дело по существу», — отметил Кулеба.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1575939551163342848?cxt=HHwWgICj6YGr7t4rAAAA

16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было «предотвращение и наказание» якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины. В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий. Во время церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать не будет.

https://www.youtube.com/embed/by_NWHpIqtI
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   МИД Украины Международный суд ООН Дмитрий Кулеба Война России против Украины аннексия

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