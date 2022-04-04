Пропагандистский цинизм. РФ хочет созвать Совбез ООН из-за «провокации в Буче» 4 апреля, 00:23 Цей матеріал також доступний українською Пропагандисты назвали шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановкой (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Россияне пытаются созвать заседание Совбеза ООН в понедельник, 4 апреля. Там хотят рассказать о якобы «провокациях» на оккупированных территориях Киевской области.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

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"Россия запросила заседание СБ ООН на понедельник в связи «с вопиющей провокацией украинских радикалов в Буче», — говорится в сообщении.

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Накануне российские ведомства распространили ложь, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умерло ни одно гражданское лицо.

Пропагандисты назвали шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановкой.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные преступления РФ в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения Совбеза ООН во вторник.

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что «шокирован» фото из украинских городов, где бесчинствовали оккупанты, в то же время он призвал к «независимому расследованию».

« Я глубоко поражен фотографиями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к привлечению виновных к ответственности».

Поспред Украины в ООН Сергей Кислица считает, что присутствие России в ООН несовместимо со всеми ее принципами и целями.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «всеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и по Житомирской трассе.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

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