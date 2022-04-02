Вся Киевская область освобождена от российских оккупантов — Минобороны 2 апреля, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Последствия атак российских оккупантов на Макаров Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Вся Киевская область по состоянию на вечер 2 апреля освобождена от российских оккупантов. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

«Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от захватчика», — написала она в Facebook.

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Накануне Генштаб сообщил, что ряд населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях перешли под контроль ВСУ. В частности, освободили Бородянку и Бучу. В то же время на Полесском направлении во время отступления российские оккупанты минируют заброшенные позиции.

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