Вся Киевская область освобождена от российских оккупантов — Минобороны

2 апреля, 20:35
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Последствия атак российских оккупантов на Макаров Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Последствия атак российских оккупантов на Макаров Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Вся Киевская область по состоянию на вечер 2 апреля освобождена от российских оккупантов. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

«Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от захватчика», — написала она в Facebook.

Война России против Украины — главные события за 2 апреля

Накануне Генштаб сообщил, что ряд населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях перешли под контроль ВСУ. В частности, освободили Бородянку и Бучу. В то же время на Полесском направлении во время отступления российские оккупанты минируют заброшенные позиции.

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https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2124154511076913
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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