Премьер-министр Польши назвал преступления России под Киевом геноцидом. Требует срочно созвать Европейский совет 3 апреля, 22:30 Цей матеріал також доступний українською Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что преступления российских оккупантов против украинцев в Буче и других городах Киевской области должны определяться как геноцид. Он требует созыва Европейского совета для обсуждения зверств РФ и эффективных санкций.



Об этом он написал в Facebook.



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Моравецкий подчеркнул: над всеми виновными в совершении преступлений — как косвенными, так и прямыми — должен быть международный трибунал.

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«Резня в Буче — это больше, чем сигнал тревоги для Европы и всего мира. Это неистовый крик о справедливости, свободе и праве на жизнь. О базовых и общечеловеческих ценностях», — заявил польский премьер.

Он призвал Евросоюз конфисковать в своих банках все российские активы и активы олигархов РФ. Также Моравецкий настаивает, что ЕС как можно быстрее должен разорвал все торговые отношения с Москвой.



«Европейские деньги должны прекратить поступать в Кремль. Преступный и все более тоталитарный режим Путина заслуживает только одно: действительно работающих санкций», — заявил Моравецкий.

Он назвал «моральной и политической обязанностью» предоставить Украине еще больше оружия для защиты женщин и детей Мариуполя, Бучи и других городов.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

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