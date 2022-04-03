«Результат политики уступок агрессору». Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу 3 апреля, 21:54 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента Франции Николя Саркози и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель посетить Бучу.

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«Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок», — сказал Зеленский в видеообращении.

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Зеленский также подчеркнул, что не обвиняет Запад, однако имеет право говорить о его нерешительности.

«Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, которые совершили это против наших людей. Кроме еще тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь в такую Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков, в такой Мариуполь», — отметил глава государства.

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.

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