«Улицы усеяны телами». В Буче в братской могиле похоронили 280 человек — мэр

2 апреля, 23:50
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Пустые улицы Бучи 1 апреля, 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Пустые улицы Бучи 1 апреля, 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. Об этом в комментарии AFP сообщил мэр города Анатолий Федорук.

Он рассказал агентству, что разрушенные улицы Бучи «усеяны трупами».

Война России против Украины — главные события за 2 апреля

https://twitter.com/AFP/status/1510311348151861248?s=20&t=c1bpNzBJpCFJARWtcZaogQ

«Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. Они не имели оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?» – написал в Twitter главы Офиса президента Михаил Подоляк, призвав Запад предоставить Киеву оружие для защиты украинцев.

Видео дня

Внимание! Фото может шокировать.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1510336684226920451?s=20&t=9tOPLJPz4VJd68pxkKCarQ

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. Депутат Бучанского горсовета Катерина Украинцева предупредила, что возвращаться в город сейчас опасно из-за мин и растяжек, установленных военными РФ.

2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от оккупантов освобождены все населенные пункты Киевской области.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Буча Киевская область Братская могила Война России против Украины

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