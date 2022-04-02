«Улицы усеяны телами». В Буче в братской могиле похоронили 280 человек — мэр 2 апреля, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Пустые улицы Бучи 1 апреля, 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. Об этом в комментарии AFP сообщил мэр города Анатолий Федорук.

Он рассказал агентству, что разрушенные улицы Бучи «усеяны трупами».

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«Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. Они не имели оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?» – написал в Twitter главы Офиса президента Михаил Подоляк, призвав Запад предоставить Киеву оружие для защиты украинцев.

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31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. Депутат Бучанского горсовета Катерина Украинцева предупредила, что возвращаться в город сейчас опасно из-за мин и растяжек, установленных военными РФ.



2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от оккупантов освобождены все населенные пункты Киевской области.

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