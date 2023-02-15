Резников — о поездке Сийярто в Минск: Малышня вокруг Кремля пытается найти для себя какую-то выгоду 15 февраля, 10:29 Алексей Резников (Фото:JULIE SEBADELHA/Pool via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в то время как коалиция против путинского режима растет, вокруг Кремля есть «малышня, которая пытается найти какую-то выгоду».

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Резникова спросили, для поиска «какого рода мира» глава МИД Венгрии Петер Сийярто ездил на этой неделе в Минск. Министр ответил, что его тоже интересует этот вопрос.

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«Такое впечатление, что когда растет антикремлевский альянс — а сегодня 54 страны были представлены за тем столом [Рамштайна] — в то же время какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду. К сожалению, но у них какой-то параллельный мир», — сказал Резников.

13 февраля Сийярто прилетел с визитом в Минск, режим которого поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Там он встретился с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником, заявив, что «без переговоров нет мира», а «война в Украине становится все жестче и нужно спасать человеческие жизни».

Глава МИД Венгрии дважды после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину посещал Москву, также приезжал в Сочи. В ведомстве говорили, что выступают за диалог с Россией, а премьер-министр Виктор Орбан неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес Украины и отказался передавать Киеву оружие или пропускать его через территорию своей страны.

