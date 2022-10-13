Глава МИД Венгрии второй раз с 24 февраля посетил Москву, обрушившись с критикой на Евросоюз 13 октября, 03:46 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с главой Газпрома Алексеем Миллером в Москве (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раньше времени покинул неформальную встречу министров энергетики ЕС ради визита в Москву.



Об этом сообщает HVG.

На встрече обсуждались возможные пути решения энергетического кризиса, который спровоцировали в Кремле, начав войну в Украине и останавливая экспорт газа в ЕС.

Видео дня

Сийярто заявил, что «на встрече не были приняты необходимые решения», хотя на неформальных мероприятиях никаких документов не подписывают.

«Что касается энергетической безопасности, то мы видим, что если наши национальные решения работают, то идеи из Брюсселя приносят только неприятности и вред», — заявил министр.

В Москве он встретился с главой Газпрома Алексеем Миллером и заявил, что «переговоры были успешными».

18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.