Что станет финалом этой войны и какова судьба Венгрии в ЕС 1 февраля, 15:40 Эксклюзив NV

Запад в лице действительно цивилизованных стран, избавившись от московской коррупции, все-таки начнет самоочищаться

Захід дуже багато чого не знає про Путіна, і це проблема західної цивілізації. Бо так якось сталося, що саме ця цивілізація, до якої ми себе так само відносимо, маю на увазі західний світ, він всю історію існування Московії, а потім вкраденої у нас назви Русь і переінакшеною в Росію, був під дуже сильним інформаційним (скажімо сьогоднішньою мовою) тиском. Тобто брехня про Московію почалася ж не з Путіним, а почалася з виникненням цього державного утворення. Головна ідея полягала в тому, щоб набрехати тим, хто зрідка приїжджав до цієї Московії, щоб надати їм можливості подивитися зрозуміти вивчити. Всі потьомкінські дєрєвні — це традиція. Раджу почитати Астольфа де Кюстіна. Це французький граф, який приїхав до Росії щоб вивчити, як же правильно влаштовувати у Франції систему монархізму. Він вважав, що російський монарх — класний дядько, і в нього можна чомусь повчитися. А приїхавши назад написав книжку, яку російські шпигуни тоді вже викуповували в Парижі і палили. Бо там було написано таке, що перевертало уявлення про Росію з ніг на голову. І сьогодні нічого не змінилося, на превеликий жаль. Ну, можливо, після 24 лютого все-таки дещо змінилося, але те що на Заході не розуміють, що таке Росія, яким чином вона функціонує і чому так відбувається, то це доконаний факт. І поле не оране.

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Як довго Захід буде робити висновки про Росію. Кожен день зволікання — це смерті українських захисників і захисниць, це те що те що б'є найближчим чином — втрата наших життів. Для когось на Заході це ще продовження теоретизування «А чи може нам все-таки не до кінця Росію добивати, а дати їй ще можливість якось відродитися, можливо там ще якась демократія колись проросте» і подібні нісенітниці, бо по-іншому назвати їх не можна. Бо не можна в країні, яка ніколи не була демократичною, штучно виростити демократизм. Такого не бувало ще в історії.