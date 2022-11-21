Визит на фоне войны. Глава МИД Венгрии Сиярто прилетел в Сочи
Петер Сиярто (Фото:www.facebook.com/szijjarto.peter.official)
В понедельник, 21 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прилетел в Сочи.
Там он примет участие в форуме по атомной энергетике Атомэкспо.
«В условиях глобального энергетического кризиса для страны беспрецедентно важно иметь возможность производить необходимое количество энергии», — написал он в Facebook перед отлетом.
Ранее Венгрия заявила министрам финансов ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 млрд евро на следующий год.
При этом власти Венгрии во второй раз подряд заблокировали внесение в санкционные списки Евросоюза главы РПЦ патриарха Кирилла.