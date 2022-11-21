Визит на фоне войны. Глава МИД Венгрии Сиярто прилетел в Сочи 21 ноября, 12:49 Петер Сиярто (Фото:www.facebook.com/szijjarto.peter.official)

В понедельник, 21 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прилетел в Сочи.

Там он примет участие в форуме по атомной энергетике Атомэкспо.

«В условиях глобального энергетического кризиса для страны беспрецедентно важно иметь возможность производить необходимое количество энергии», — написал он в Facebook перед отлетом.

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Ранее Венгрия заявила министрам финансов ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 млрд евро на следующий год.

При этом власти Венгрии во второй раз подряд заблокировали внесение в санкционные списки Евросоюза главы РПЦ патриарха Кирилла.