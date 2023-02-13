Глава МИД Венгрии Сийярто приехал на переговоры в Минск. Говорит, будет продвигать «мирную позицию» по войне

13 февраля, 15:31
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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто и глава МИД Беларуси Сергей Алейник (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто и глава МИД Беларуси Сергей Алейник (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 13 февраля, прилетел с визитом в Беларусь, режим которой поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом он сообщил в Facebook.

Сиярто заявил, что «без переговоров нет мира», а «война в Украине становится все жестче и нужно спасать человеческие жизни», не упомянув при этом Россию, которая ее развязала. Он встретился с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником и обещает представлять «мирную позицию» на переговорах в Минске.

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«Очевидно, что многие нападут на меня из-за визита, но наша позиция понятна: каналы связи нужно держать открытыми. Если бы мы не поступали так, я тоже сегодня не смог бы донести послание к миру», — написал Сийярто.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid0fnwM69MHy8tm2p5WWNRsWjXcWG6nNqniwTMb8qtndWn7XAdHP3HJBaq7NosLdqeAl

Глава МИД Венгрии дважды после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину посещал Москву, также приезжал в Сочи. В ведомстве говорили, что выступают за диалог с Россией, а премьер-министр Виктор Орбан неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес Украины и отказался передавать Киеву оружие или пропускать его через территорию своей страны.

https://www.youtube.com/watch?v=KX0Gx5M4Lpw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Венгрия Беларусь Петер Сійярто Война России против Украины

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