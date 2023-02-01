Орбан заявил, что Венгрия на востоке граничит с россиянами 1 февраля, 02:42 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным скандальным заявлением, сказав, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Об этом сообщает Европейская Правда.

Такое заявление он сделал во время ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Я также сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь несколько важнее: что страны понимают друг друга только тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции. И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах", - заявил Орбан.

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Министерство иностранных дел Украины после этого в очередной раз вызвало посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто.

"Венгерскому дипломату было заявлено, что антиукраинская риторика, уже долгое время звучащая со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям", - сообщили в МИД.

Ранее МИД Украины вызвал венгерского посла после заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее ничейной землей.

В частности, он также заявил, что цель России сделать Украину неуправляемой руиной, чтобы Запад «не мог претендовать на нее как на награду».