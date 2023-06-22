Россия активно покупает компоненты оружия из США и Европы для войны против Украины — СМИ 22 июня, 08:47 Россия активно покупает компоненты оружия из США и Европы для войны против Украины (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США, сообщает Newsweek.



Согласно анализу исследовательского центра Киевской школы экономики, с которым пообщалось издание Newsweek, с марта по декабрь 2022 года Россия импортировала компоненты для военного оборудованием на 20,3 миллиарда долларов. Эта цифра выше, чем сообщалось ранее, и составляет лишь 15-процентное падение по сравнению с годом до полномасшатбного вторжения России в Украину.

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Согласно украинским данным, было обнаружено 1057 иностранных компонентов в 58 различных единицах важного российского военного оборудования. Микрочипы и процессоры составляют почти половину общего импорта, но Россия также импортирует много других товаров, которые используются в навигационных и коммуникационных системах и других элементах современной войны.

Украинские власти обнаружили импортные микрочипы, процессоры, трансиверы, устройства памяти, транзисторы, преобразователи постоянного тока и другие компоненты в четырех типах крылатых ракет российского производства: Х-59, Х-101, Калибр и Искандер-К.

Аналогичную технику иностранного производства обнаружили в семи типах российской бронетехники и артиллерийских установок, в том числе в зенитно-ракетном комплексе малой дальности Тор-М2К и боевом танке Т-72. Импортные компоненты также были обнаружены в семи различных типах беспилотников, среди которых российский Орлан-10 и две иранские модели, Shahed-131 и Shahed-136.

«Из этих данных мы видим, что российская армия все еще полагается в основном на западные компоненты» для своих систем вооружений, сказала Элина Рыбакова, директор программы международных отношений Киевской школы экономики.

Американские компании изготовили 64% товаров двойного назначения — компонентов, которые можно использовать как в военных, так и в потребительских целях, например для автомобилей и бытовой техники.

В период с марта по декабрь 2022 года Москва импортировала из Китая 72% от общей стоимости критически важных компонентов, этот показатель на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, согласно данным российской торговли. Большинство технологий двойного назначения, которые Россия импортирует из Китая, производятся в США и Европе, свидетельствуют данные.

Это опровергает утверждение о том, что экспортный контроль лишает Москву передовых технологий, необходимых для продолжения войны в Украине.

Критические компоненты, изготовленные пятью американскими компаниями — Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation и Advanced Micro Devices (AMD) — составляют 52% технологического импорта в российских системах вооружения, согласно данным, собранным украинскими органами власти и полученные Институтом KSE. Эти компании входят в пятерку крупнейших производителей товаров двойного назначения, которые содержатся в российском оружии.

Newsweek обратился за комментарием к этим компаниям, каждая из них сообщила, что придерживается экспортного контроля и санкций и не продает продукцию в Россию или Беларусь.

В прошлом месяце США и другие страны-члены G7 согласились ввести меры экспортного контроля и санкций, направленные на ограничение доступа России к товарам двойного использования. Соглашение было заключено через три месяца после того, как администрация Байдена объявила о новых правилах, которые ограничивают торговлю технологиями между Россией и США.

Во вторник, 13 июня, армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки погибли 12 человек. Ранения получили 38 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что в одной из ракет, которая ударила по Кривому Рогу было около 50 компонентов, произведенных в других странах, несмотря на введенные против России санкции.

Подоляк связал такое явление с тем, что необходимые России детали поставляются частными компаниями через третьи страны в обход санкций.