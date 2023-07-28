Япония ужесточила санкции против России: ограничения касаются экспорта автомобилей 28 июля, 08:38 Япония (Фото:Roméo Arnault \ Unsplash)

В пятницу, 27 июля, Япония приняла решение расширить запрет на экспорт транспортных средств в Россию. Санкции также охватят и поставку подержанных автомобилей в страну-агрессора.

Об этом сообщает издание Kyodo.

Отмечается, что соответствующие ограничения начнут действовать уже с 9 августа.

Япония в апреле 2022 года уже запретила поставки в Россию автомобилей премиум-класса стоимостью более 43 тыс. долл.

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Новые санкции также будут запрещать экспорт новых и подержанных автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем, объемом более 1900 кубических сантиметров, электрические и гибридные транспортные средства, а также шины для крупных транспортных средств.



Сообщается, что японские автомобили пользуются большим спросом в России, и ужесточение запрета, нанесет еще один удар по Москве на фоне ее вторжения в Украину.

По данным издания, стоимость японского экспорта в Россию в 2022 году составила 603,9 миллиарда иен (около 39 млрд долл.), что на 30% меньше, чем в 2021 году. Более половины этого показателя составляли легковые автомобили, большинство из которых были подержанными.

Отмечается, что в список запрещенных на экспорт в РФ автомобилей добавлено около 750 наименований, включая железо и другие металлы, котлы и детали, которые могут быть использованы для поддержки промышленной деятельности России.

По данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, недавно запрещенные товары составляют около 20% от стоимости экспорта в Россию в 2021 году.

США и европейские страны усилили запрет на экспорт транспортных средств в Россию после того, как лидеры G7 договорились на майском саммите принять меры по ограничению экспорта всех товаров, которые могут помочь военным усилиям РФ.

26 мая сообщалось, что Япония расширила список санкций против РФ. Под них попало 17 физических и 78 юридических лиц.

О введении этих санкций против России Япония объявляла 20 мая.

При этом 25 апреля ЕС и Япония выступили против плана США по запрету экспорта в Россию.

