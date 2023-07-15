Несмотря на санкции Запада. В обломках российских ракет есть компоненты из США, Германии и Японии — СМИ 15 июля, 20:21 Страна-террорист РФ продолжает получать компоненты для своих ракет из стран Запада, несмотря на введенные санкции (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Страна-террорист РФ продолжает получать западные компоненты, которые использует в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.

Среди найденных остатков российских ракет есть компоненты из США, Японии и Германии, говорится в статье немецкого издания Frankfuter Allgemeine Zeitung.

Как указано в статье, при осмотре остатков российских ракет все чаще замечают наличие западных компонентов. На первом месте находятся США, среди которых обнаружено до 81 процента, на втором — Швейцария с 8%, а Германия и Япония имеют доли по 3,5%.

Видео дня

Издание обращает внимание на то, что среди остатков уничтоженных ракет были найдены компоненты из Германии. Они использовались в крылатых ракетах Х-101, в двух модификациях баллистических ракет Искандер и в гиперзвуковой ракете Кинжал.

Frankfuter Allgemeine Zeitung пишет о серьезной обеспокоенности Украины. Эту ситуацию для журнала прокомментировал советник руководителя ОП Владислав Власюк. Он считает, что главная причина заключается в том, что «Россия продолжает обходить западные санкции через другие страны».

Издание пишет, что в целом для создания российского оружия использовались «материалы или услуги» 16 компаний с немецкой регистрацией. Экспорт нужной продукции для РФ шел преимущественно через Китай, страны Центральной Азии, страны Кавказского региона и Турцию. Нужные компоненты поставляли через фиктивные компании в транзитных странах. А потому, пишет издание, владельцы этой продукции просто не могли знать, куда она может попасть.

Frankfuter Allgemeine Zeitung обратилось в МИД Германии с вопросом о поставках подсанкционных товаров и компонентов, которые попали в РФ. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что «очень серьезно относятся к сообщениям украинских коллег об использовании санкционных компонентов в российских ракетах».

В МИД ФРГ подчеркнули, что очень внимательно изучают эту информацию и высказали предположение, что какие-то компоненты могли попасть в РФ еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины и еще до момента введения санкционных ограничений.

22 июня издание Newsweek сообщило, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.