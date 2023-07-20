США и Швейцария производят больше всего компонентов оружия РФ, которое она использует для войны против Украины 20 июля, 08:45 Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

США и Швейцария занимают первые места по масштабам изготовления компонентов для российского оружия, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.

Об этом заявила исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб во время заседания Хельсинской Комиссии США в Конгрессе, сообщает Голос Америки.

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По ее словам, именно Швейцария среди всех стран Европы занимает первое место по изготовлению составляющих, которые нашли в российском вооружении. Следующими идут Германия, Нидерланды, Великобритания, Австрия и Франция.

Среди Западных государств «победителями» стали производители из США.

«В российском оружии мы нашли около 300 компонентов, изготовленных в США, 60-ю различными американскими компаниями. К сожалению, это ведущая страна западного мира, которая поставляет россиянам важные компоненты двойного использования», — сказала Трегуб.

Также исследователи нашли оборудование, изготовленное в Японии.

«Итак, дело не только в швейцарцах… Но парадокс в том, что именно Швейцария занимает категорическую позицию относительно участия в любом вооруженном конфликте. Они подчеркивают свою нейтральность. Тогда каким образом, они стали первой страной в Европе по поставке критически важных компонентов для российского оружия? Это главный вопрос», — заявила Трегуб.

«Но в целом, это глобальная проблема, которую должны решать все страны», — добавила она.

Эксперты во время заседания Хельсинской Комиссии США в Конгрессе сообщили, что Швейцария, несмотря на формальный «нейтралитет», хранит российскую наличность в размере не менее 200 миллиардов долларов в своих банках, которые не присоединились к санкциям.

Результаты расследований, проведенных в США показали, что швейцарские банки помогают России избегать санкций и экспортного контроля, что помогает Москве пополнить военные запасы.

Однако Дрю Салливан, соучредитель антикоррупционного проекта OCCRP, считает, что швейцарские банки контролируют гораздо больше российских средств, чем указывают официальные данные, а упоминаемая цифра в 200 миллиардов российских средств в швейцарских банках, является сильно заниженной.

По оценкам его проекта, общая сумма российских денег, которую контролируют швейцарские банки, «скорее всего, вдвое больше, чем все считают, и составляет 400 миллиардов долларов».

Генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital и руководитель глобальной кампании Magnitsky Justice Билл Браудер, считает, что Швейцария целенаправленно находит пути избежать санкций наложенных на Россию.

«На мой взгляд, то, что происходит в Швейцарии, это лишь верхушка гораздо большего айсберга… швейцарское правительство пытается создать видимость, что они что-то делают, однако, на практике, швейцарское правительство не хочет делать ничего, потому что от грязных российских средств в Швейцарии можно получить большую прибыль», — считает Браудер.

По словам Браудера, США должны отреагировать на нынешнюю позицию Швейцарии задействовав соответствующие санкции.

Ранее агентство Frankfuter Allgemeine Zeitung сообщало, что Россия получает западные компоненты, которые использует в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.

Среди остатков российских ракет нашли компоненты из США, Японии и Германии.

Отмечалось, что в процентном соотношении на первом месте по производству деталей для российского оружия находятся США — до 81%, на втором — Швейцария с 8%, а Германия и Япония имеют доли по 3,5%.

22 июня издание Newsweek сообщило, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.

