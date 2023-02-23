О чем говорит новая свара между Пригожиным и Минобороны РФ и что услышал мир в речи Путина в Лужниках — ISW 23 февраля, 09:06 Владимир Путин выступает на стадионе Лужники, 22 февраля 2023 (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Новая порция лжи Владимира Путина об «исторических границах» России может быть использована для оправдания агрессии против любого из соседей РФ или таких стран как Молдова. Однако пока армии РФ не хватает ресурсов даже для наступления в Украине.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 22 февраля.

В своей четырехминутной речи в Лужниках 22 февраля Владимир Путин вновь обратился к своему империалистическому нарративу о том, что Россия якобы сражается за «исторические рубежи». Об этом же он заявлял и год назад, в преддверии полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики ISW напоминают, что с таким подходом понятие об «исторических границах» России может быть использовано для оправдания агрессии практически против любого из соседей РФ, а также Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей с Россией границы — поскольку все они содержат территории, которые в какой-то период входили либо в Советский Союз, либо в Российскую империю, либо в оба этих государства.

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Речь Путина последовала за его решением отменить свой указ О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ — в нем Россия обязывалась искать «пути решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова» и на основе устава ООН. Отмена этого указа 2012 года не означает, что Путин намерен атаковать Молдову — для этого у него нет военного потенциала, — хотя указывает на эскалацию его усилий по подрыву Молдовы как государства, отмечают в ISW.

Представители украинской разведки продолжают считать, что России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержания ее новых наступательных операций в Украине. Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил АР, что еще в начале февраля российские силы активизировали наступление как минимум на четырех-пяти направлениях в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, однако до сих пор не добились значительных успехов — хотя их ресурсы, включая человеческие, продолжают истощаться. Скибицкий пояснил, что российские силы концентрируют усилия на захвате Купянска, Лимана, Бахмута, Марьинки, Авдеевки и Угледара.



Кроме того, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью Forbes, что российское наступление настолько неэффективно, что «не все его и замечают». Он также сообщил, что оккупантам приходится экономить снаряды: «Более или менее нормально применяют боеприпасы сейчас исключительно в Бахмуте и на Лиманском направлении», а также в Угледаре. «На всех других участках — режим экономии боеприпасов», — отметил Буданов. Именно поэтому, по его словам, в районе Бахмута и Угледара армия РФ в значительной мере перешла от артиллерийских и механизированных атак к атакам пехоты (из-за нехватки снарядов и бронетехники). Буданов также сообщил, что Россия направила на передовую более 90% из своих 316 000 мобилизованных военнослужащих. «Это еще раз подтверждает оценки Запада и ISW о том, что у российских вооруженных сил нет значительных неиспользованных боеспособных резервов», — отмечают аналитики Института.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прямо обвинил Министерство обороны России в недостаточном снабжении «вагнеровцев» боеприпасами, провоцируя резко негативную реакцию в российском информационном пространстве — что подтвердило более ранние оценки ISW о растущем расколе между ЧВК Вагнера и Минобороны. Пригожин обвинил российское Минобороны во лжи, заявив что «вагнеровцы» получили лишь около 20% обещанных им артиллерийских боеприпасов. Пригожин назвал это"плевком в сторону ЧВК Вагнера" и опубликовал документы, в которых противопоставляет потребности своей ЧВК в снарядах с тем, что предоставляет «вагнеровцам» российское Минобороны. Эти документы Пригожин дополнил фотографией с десятками трупов "вагнеровцев" — констатируя, что они погибли якобы из-за отсутствия артиллерийской поддержки во время штурмов.

Многие известные российские «военкоры» бросились защищать Пригожина, распространяя его заявления Пригожина, а также поддержав обвинения в адрес Минобороны и упреки «в неспособности поддержать якобы наиболее эффективные российские силы в Украине», описывает реакцию ISW. Жалобы Пригожина также подтверждают, что его более ранние попытки кичиться «независимостью» ЧВК Вагнера от Минобороны России были ложью, констатируют аналитики.

Другие выводы ISW за минувшие сутки:

официальный спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти США обеспокоены потенциальным укреплением российско-китайских отношений;

российские войска, вероятно, пытаются увеличить темп своих наступательных операций на рубеже Купянск — Лиман;

некоторые российские источники опровергли другие заявления, звучащие в России, о якобы активизации наступательных операций на западе Луганской области;

войска РФ продолжают попытки проводить атаки по всей линии фронта в Донецкой области и добились незначительных территориальных успехов вокруг Бахмута;

представители разведки США полагают, что Владимир Путин может мобилизовать значительно больше россиян.

Карта боевых действий: наступление РФ на Донбассе, битва за Бахмут, бои в Запорожской области и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW