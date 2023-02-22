Риторическая дуэль Путина и Байдена. Мировые СМИ высмеивают «параллельную вселенную» диктатора и раскрывают контраст двух речей 22 февраля, 12:50 Сюжет Эксклюзив NV Владимир Путин и Джо Байден озвучили свои речи в Москве и Варшаве с разницей в несколько часов (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS / REUTERS/Evelyn Hockstein)

Почти двухчасовая бессвязная речь Владимира Путина и ее посылы резко контрастировали с неожиданно энергичным выступлением Джо Байдена в Варшаве, который обрушил на диктатора ряд персональных обвинений.

Речь Байдена перекликалась с его прошлогодним знаковым выступлением в в Королевском дворце в Варшаве. Тогда Байден отошел от заготовленного текста выступления и эмоционально заявил, что Путин «не должен оставаться у власти». В этот раз президент США не стал дублировать эти слова, однако с еще большей уверенностью повторил другую фразу из прошлогодней речи: «Украина никогда не будет победой для России. Никогда».

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На фоне более ранних обсуждений риторической схватки Путина и Байдена 21 февраля Белый дом заявлял, что выступление президента США в Варшаве планировалось давно и не было призвано стать «ответом» на обращение диктатора к Федеральному собранию. Байден, выступавший через несколько часов после Путина, лишь один раз вскользь сослался на его новое выступление — чтобы опровергнуть абсурдную ложь хозяина Кремля о том, будто Украина и ее западные союзники развязали войну.

Тем не менее, мировые СМИ все равно пишут о «дуэли выступлений» и взялись тащтельно сравнивать атмосферу и суть речей Джо Байдена и Владимира Путина.

NV собрал выдержки из нескольких материалов западной прессы.

CNN пишет, что речи двух политиков «не могли быть более разными». Если Байден выходил на трибуну под «драйвовую электронную поп-композицию», то в Москве некоторые из слушателей Путина, «казалось, заснули во время его речи, длившейся час и 45 минут». Байден в своей речи назвал имя Путина 10 раз, заявив, что его «малодушная жажда власти и территорий потерпит крах», тогда как российский диктатор в «длинном и воинственном» обращении из Москвы ни разу прямо не упомянул президента США.

Телеканал называет речь Байдена «пламенной» и отмечает, что в большинстве своих тезисов он, «казалось, обращался почти напрямую к Путину». «Автократы понимают только одно слово: нет. Нет, ты не захватишь мою страну. Нет, ты не отнимешь у меня свободу. Нет, ты не украдешь мое будущее», — привел CNN пример одного из таких заочных посылов президента США диктатору.

Немецкий Spiegel так обобщает риторическую дуэль Путина и Байдена: «Борьба с автократами стала миссией Джо Байдена — и он становится все более и более энергичным. Его бунтарский визит в Киев и его речь [в Варшаве] показали, что он не боится Владимира Путина. Скорее наоборот».

The New York Times констатирует, что Путин и Байден в резко противоположных речах «изложили совершенно разные взгляды на будущее Украины, предложив резко контрастирующие между собой нарративы о том, кто виноват в кровавой войне, которая длится уже год». И если Путин пытался доказать, что РФ вторглась якобы в целях самообороны, то президент США возложил ответственность за войну исключительно на диктатора. «Похоже, сошлись они только в одном: конфликт далек от завершения», — резюмирует NYT. Издание отмечает, что Байден казался «заряженным» своей неожиданной поездкой в Киев, когда призывал мир дать отпор Путину и другим «тиранам». В то же время, хотя слова Путина сигнализировали о том, что Россия готова к интенсификации боевых действий, «они звучали менее зловеще, чем едва завуалированные угрозы, которые он несколько раз озвучивал в прошлом году по поводу возможного применения ядерного оружия».

NYT также подчеркивает схожесть обращений Путина и Байдена с дуэлью даже вопреки заверениям Белого дома в том, что президент США не планировал такого совпадения и приурочил выступление в Варшаве к годовщине вторжения ради демонстрации солидарности Запада в поддержку Украины. Ощущение того, что они «делят» экран, было «неоспоримым», пишет издание, поскольку Путин и Байден выступили с промежутком лишь в несколько часов и находясь в 1,1 тыс. км друг от друга. «Байден не называл Путина военным преступником, как он это сделал в марте прошлого года в Варшаве, но выдвинул ряд обвинений против Путина, включая похищение украинских детей в попытке украсть будущее страны и прекращение экспорта украинского зерна, что привело к глобальной нехватке продовольствия», — пише видання.

The Washignton Post обращает внимание, что речь Байдена контрастировала не только с обращением Путина, но и с выступлением Дональда Трампа в Варшаве в 2017 году. То была речь, «пропитанная кровавым национализмом, плохо завуалированными антиммигрантскими настроениями, где слово „демократия“ не было произнесено ни разу», — напоминает WP. Тогда как Байден в Варшаве выступил за твердое единство западных демократий. В тот же день Путин выступил в Москве с речью, «продемонстрировавшей другую реальность, в которой заключен Кремль»: он заявил, что в войне якобы виноваты Украина и западные элиты. Это было «тусклое обращение к нации», в которое Путин бросил «лишь одну бомбу» — приостановление участия России в договоре СВН-3, пишет Washington Post в другом материале. Однако более значимым в выступлении Путина было то, о чем не упомянул российский диктатор, напоминает издание.