РФ несет значительные потери: украинские защитники за сутки уничтожили почти 800 оккупантов и 16 танков — Генштаб

23 февраля, 08:00
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Россия снова понесла огромные потери в Украине за сутки (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

Россия снова понесла огромные потери в Украине за сутки (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

В Украине за минувшие сутки защитники Сил обороны уничтожили около 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 146 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 23 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 145850 (+790) человек ликвидировано,
  • танков — 3350 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин — 6593 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 2352 (+7) ед,
  • РСЗО — 471 (+0) ед,
  • средства ПВО — 244 (+1) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2029 (+3),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5215 (+3) ед,
  • специальная техника — 228 (+2).

Видео дня

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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