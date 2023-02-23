РФ несет значительные потери: украинские защитники за сутки уничтожили почти 800 оккупантов и 16 танков — Генштаб 23 февраля, 08:00 Россия снова понесла огромные потери в Украине за сутки (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

В Украине за минувшие сутки защитники Сил обороны уничтожили около 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 146 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 23 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 145850 ( +790) человек ликвидировано,

+790) человек ликвидировано, танков — 3350 ( +16) ед,

+16) ед, боевых бронированных машин — 6593 ( +24) ед,

+24) ед, артиллерийских систем — 2352 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 471 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 244 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 299 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 287 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2029 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5215 ( +3) ед,

+3) ед, специальная техника — 228 ( +2).

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV