РФ несет значительные потери: украинские защитники за сутки уничтожили почти 800 оккупантов и 16 танков — Генштаб
Россия снова понесла огромные потери в Украине за сутки (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)
В Украине за минувшие сутки защитники Сил обороны уничтожили около 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 146 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 23 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 145850 (+790) человек ликвидировано,
- танков — 3350 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 6593 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 2352 (+7) ед,
- РСЗО — 471 (+0) ед,
- средства ПВО — 244 (+1) ед,
- самолетов — 299 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2029 (+3),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5215 (+3) ед,
- специальная техника — 228 (+2).
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.