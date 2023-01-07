Они нашептали войну. Кто те трое, которые убедили Путина напасть на Украину в феврале 2022-го, — разбор NV 7 января, 06:50 Эксклюзив NV Не святая троица. Бизнесмен Юрий Ковальчук (слева) вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым (справа) и с секретарем совбеза РФ Николай Патрушев вместе убедили Владимира Путина начать войну (Фото:Коллаж NV)

Окружение российского диктатора сыграло немалую роль в том, что тот начал полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас путинский «ближний круг» продолжает поддерживать войну, но не из-за веры в победу, — там не видят альтернативы.

Примерно год назад российский диктатор принял окончательное решение начать полномасштабное вторжение в Украину. Но этому предшествовали долгие беседы Путина с весьма ограниченным кругом ближайших соратников, которые и подтолкнули хозяина Кремля сказать «да» большой войне. В отличие от нынешних фронтменов российской агрессии в окружении Путина — министра обороны Шойгу или владельца ЧВК Вагнер Пригожина — эти персонажи как раньше, так и сейчас предпочитают оставаться в тени, лишний раз не подчеркивая своей настоящей роли в конфликте, потрясшем не только Европу, но и весь мир.

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NV опросил ряд экспертов, проанализировал западные и российские данные, чтобы назвать имена этих «затаившихся ястребов»: секретарь совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и путинский друг и ровесник, бизнесмен Юрий Ковальчук.

Константин Скоркин, российский эксперт Карнеги центра, пояснил NV: Патрушев и Бортников — это силовая партия, люди, полностью сформированные в эпоху «холодной войны». Они считают, что блоковое противостояние с Западом — это разумный и правильный мировой порядок. И чтобы вернутся к предсказуемой и управляемой конфронтации, надо разделить зоны влияния через войну, пусть даже и с риском столкновения с НАТО. По мнению Патрушева и Бортникова, Украина должна быть в российской зоне влияния, — кроме ее западных областей, которые они готовы «отдать» ЕС.

«А поскольку Украина активно и с помощью НАТО укрепляла оборону, то надо было нанести превентивный удар, пока не стало поздно, — говорит Скоркин. — Такие они Путину давали советы».

Британская The Times выяснила: троица Патрушев-Бортников-Ковальчук была убеждена в необходимости «превентивного удара по Украине», а в качестве аргумента приводили мысль о спасении России от возрастающей угрозы Запада.

Американская же The Wall Street Journal писала, что после начала пандемии Covid Путин поселился в отдалённой резиденции недалеко от озера Валдай, где его посещал Ковальчук. Время эти двое проводили за длительными беседами о «восстановлении Великой России».

Об узком круге постоянных собеседников Путина говорил и глава ЦРУ Билл Бернс. Он считает, что лишь несколько человек имели доступ к диктатору, и никто из них не подвергал сомнению его почти мистическую веру в свою судьбу, как «воскресителя» влияния России.

Эти идеи воплотились в путинской статье, которая была опубликована в июле 2021 года, — в ней диктатор описывал Украину, как «несуществующее государство».

Ястребы и никого более

Российский оппозиционный журналист Андрей Перцев уверен, что наибольшим «ястребом» среди троих вышеупомянутых персонажей был Бортников.

Именно его ФСБ представило Путину сведения о том, что армию РФ в Украине с встретят радостью. Поэтому Бортников отметился весьма воинственным выступлением на заседании российского совбеза накануне вторжения, — он искренне верил в скорую победу. И, соответственно, мог рассчитывать на награды и другие поощрения.

«Патрушев же, наоборот, говорил, что лучше сначала попробовать провести переговоры, — считает Перцев. — Вряд ли это [с его стороны] было спектаклем, так как российская элита давно стремится предстать монолитной и разногласия в ней Путин не приветствует. Можно допустить, что секретарь Патрушев выступал за войну, но не немедленную».