«Как Адольф Гитлер». Путин человек шизоидного типа, он верит в свою победу иррационально — Портников 22 февраля, 20:11 Виталий Портников считает, что Владимир Путин верит в свою победу и не хочет жить в реальности (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Политолог и публицист Виталий Портников в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин верит в свою победу иррационально, как Адольф Гитлер.

«Путин верит в свою победу иррационально. Путин человек шизоидного типа, как Адольф Гитлер. Адольф Гитлер верил в свою победу до апреля 1945 года. А когда увидел, что победы нет, то застрелился, потому что не хотел жить в реальности. Путин тоже такой человек. Он не хочет жить в действительности. Он хочет жить в мире, где ему удобно. Ему в этом мире хорошо», - сказал Портников Radio NV.

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В декабре президент Украины Владимир Зеленский на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards заявил, что Путин проиграл войну, но продолжает ее, чтобы не признаваться в исторической ошибке.

6 января в Пентагоне заявили, что российский диктатор Владимир Путин все еще хочет захватить и контролировать всю Украину.

10 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что у Путина только один вариант — проиграть войну, однако он не хочет смотреть правде в глаза

В конце января британский экономист Тимоти Эш в своей колонке писал, что «возврат к продаже российского газа в Европу невозможен, что ослабляет Россию экономически, а возможностей для военной эскалации у ее диктатора Владимира Путина практически не осталось».

«У России нет пути к победе, и чем дольше продолжается война, тем хуже становится и для России, и для Путина», — отмечал он.

Приблизительно в это же время агентство Bloomberg сообщило, что Путин нацелен вести войну против Украины много лет и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ.