Британия объявила о масштабных санкциях против Ирана из-за подавления протестов

Глава МИД Купер заявила, что санкции будут касаться финансов, энергетики, транспорта, программного обеспечения и т. д. (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Великобритания объявила о «жестких и масштабных санкциях» против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к многочисленным смертям и арестам.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Глава британского МИД Иветт Купер сказала депутатам, что санкции будут касаться финансов, энергетики, транспорта, программного обеспечения и других важных отраслей промышленности Ирана.

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Министр отметила, что Лондон предложит законодательство для внедрения полных и дальнейших ограничений и секторальных мероприятий. По словам Купер, Британия уже определила ключевых игроков в нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах Ирана.

Она также заявила, что Министерство иностранных дел вызвало иранского посла из-за сообщений о насильственной реакции властей на протесты против режима.

Глава британского внешнеполитического ведомства отметила, что в понедельник разговаривала с главой МИД Ирана, чтобы выразить «полное отвращение к убийствам, насилию и репрессиям, которые мы наблюдаем».

Купер подчеркнула, что заявления Тегерана о том, что его внутренние протесты были обусловлены иностранным влиянием и подстрекательством, являются «ложью и пропагандой».

«Так же как они делали в 2022 году, совершенно очевидно, что иранский режим пытается представить эти протесты как результат иностранного влияния и подстрекательства. Мы и другие правительства мира полны решимости не играть на руку режиму или позволять искажать наши слова или действия для поддержки их лжи и пропаганды», — добавила она.

13 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС оперативно введет санкции против тех, кто ответственен за репрессии в Иране.

Также президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины для стран, которые ведут бизнес с Ираном.

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

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Инфографика: NV

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пехлеви, кронпринц Ирана Реза Пехлеви, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибли около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

13 января Трамп в соцсети Truth Social призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».