Спецпосланник президента США Стив Уиткофф тайно встретился в минувшие выходные с сыном бывшего шаха Ирана и наследником престола Резой Пехлеви , который находится в изгнании, чтобы обсудить протесты, охватившие страну.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Журналисты подчеркивают, что это была первая встреча высокого уровня между иранской оппозицией и администрацией президента США Дональда Трампа с начала протестов.

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По словам американского чиновника, Израиль передал Соединенным Штатам данные, согласно которым было убито не менее 5 тыс. протестующих. Собеседник назвал это массовыми репрессиями.

Издание пишет, что Пехлеви, сын шаха, которого свергли во время Исламской революции 1979 года, возглавляет оппозиционную фракцию из изгнания в США.

В течение последних двух недель Пехлеви появлялся в эфире американских телеканалов, призывая администрацию Трампа вмешаться и поддержать протесты. Также он пытается позиционировать себя как «переходного» лидера в случае падения режима.

Axios отмечает, что когда начались протесты в Иране, администрация Трампа не считала Пехлеви значительным политическим игроком. На прошлой неделе американский президент даже отказался его поддержать.

Однако высокопоставленный чиновник США заявил, что администрацию удивило то, что во время многих демонстраций протестующие скандировали имя Пехлеви.

«Произошло возвышение Пехлеви. Они скандируют его имя на демонстрациях во многих городах, и это, кажется, происходит органично», — сказал собеседник.

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

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Инфографика: NV

10 января наследник трона династии Пехлеви, кронпринц Ирана Реза Пехлеви, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибли около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

13 января Трамп в соцсети Truth Social призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».