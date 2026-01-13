Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины для стран, которые ведут бизнес с Ираном .

Об этом сообщает CNN.

«С немедленным вступлением в силу, любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любой бизнес, ведущийся с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и окончательным», — заявил Трамп.

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Протесты в Иране — главное

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже более двух недель, несмотря на жесткие меры со стороны властей. Активисты Human Rights Activists News Agency заявили, что в результате насилия, связанного с протестами, погибли уже несколько сотен человек.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пехлеви, кронпринц Ирана Реза Пехлеви, который с 1979 года живет в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.