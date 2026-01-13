«Помощь уже в пути». Трамп призвал протестующих в Иране захватывать учреждения в стране

13 января, 17:06
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Дональд Трамп призвал иранцев захватывать учреждения и пообещал помощь (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Дональд Трамп призвал иранцев захватывать учреждения и пообещал помощь (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои учреждения. Запомните имена убийц и обидчиков. Они заплатят большую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути», — написал президент США в соцсети Truth Social.

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Канал CNN со ссылкой на расположенное в США Human Rights Activists News Agency (HRANA) сообщил, что число погибших во время протестов в Иране возросло до по меньшей мере 1850 человек.

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О гибели около двух тысяч человек во время протестов в Иране 13 января сообщило также агентство Reuters.

Также в этот день Госдеп США призвал американцев, находящихся в Иране, немедленно покинуть эту страну.

11 января AP со ссылкой на Human Rights Activists News Agency сообщало, что число погибших в результате подавления общенациональных протестов в Иране возросло по меньшей мере до 538 человек. Также сообщалось, что более 10 600 человек задержали. Из-за отключения в Иране интернета и телефонных линий оценка протестов из-за рубежа затруднена.

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10 января The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что президенту США Дональду Трампу предоставили варианты военного удара по Ирану, но окончательного решения он еще не принял.

NV
Инфографика: NV
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Дональд Трамп Иран Протесты

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