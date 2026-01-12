Трамп не исключил удара по Ирану для поддержки протестующих
Акция протеста в поддержку иранского народа в Лондоне (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников, в том числе не исключает применения военной силы.
Об этом заявил Трамп, передает Reuters.
Отвечая на вопрос о возможном силовом сценарии, американский президент отметил:
«Мы рассматриваем такую возможность».
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что в случае удара со стороны США или Израиля законными целями для Тегерана станут израильские объекты, а также американские военные базы, центры и корабли в регионе.
Комментируя эти слова, Трамп выступил с жестким предупреждением:
«Если они это сделают, мы ударим по ним так, как по ним ещё никогда не били. Если они это сделают, они столкнутся с чрезвычайно мощной силой».
Кроме этого, президент США допустил возможность поставки терминалов Starlink в Иран для расширения доступа к интернету после ограничений, введенных иранскими властями.
«Мы можем поговорить об этом с Илоном Маском», — сказал Трамп, имея в виду владельца компании SpaceX.
2 января Дональд Трамп уже заявлял о готовности США вмешаться в ситуацию, если иранские власти продолжат силовое подавление протестов, которые продолжаются с конца декабря.
Протесты в Иране — главное
Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже в течение двух недель.
10 января кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к участникам иранских антиправительственных протестов и призвал их переходить на новый уровень противостояния.
Наследник трона династии Пехлеви, который с 1979 года живет в США, попросил иранцев в ближайшие два дня в 18:00 выходить на улицы с флагами и национальной символикой и провозглашать общественные места «своими».
Он призвал рабочих и госслужащих начать общенациональную забастовку, чтобы усилить давление на режим. Иранским силовикам, которые присоединились к протестам, Пехлеви посоветовал все больше «замедлять и разрушать машину репрессий».
Британское издание The Times со ссылкой на данные разведки сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи может сбежать в Россию. Так называемый план Б разработан на случай, если силовики не справятся с подавлением протестов или начнут массово переходить на сторону их участников.