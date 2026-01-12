Трамп не исключил удара по Ирану для поддержки протестующих

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников, в том числе не исключает применения военной силы.

Об этом заявил Трамп, передает Reuters.



Отвечая на вопрос о возможном силовом сценарии, американский президент отметил:

«Мы рассматриваем такую возможность».

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что в случае удара со стороны США или Израиля законными целями для Тегерана станут израильские объекты, а также американские военные базы, центры и корабли в регионе.

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Комментируя эти слова, Трамп выступил с жестким предупреждением:

«Если они это сделают, мы ударим по ним так, как по ним ещё никогда не били. Если они это сделают, они столкнутся с чрезвычайно мощной силой».

Кроме этого, президент США допустил возможность поставки терминалов Starlink в Иран для расширения доступа к интернету после ограничений, введенных иранскими властями.

«Мы можем поговорить об этом с Илоном Маском», — сказал Трамп, имея в виду владельца компании SpaceX.

2 января Дональд Трамп уже заявлял о готовности США вмешаться в ситуацию, если иранские власти продолжат силовое подавление протестов, которые продолжаются с конца декабря.

Протесты в Иране — главное

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже в течение двух недель.

10 января кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к участникам иранских антиправительственных протестов и призвал их переходить на новый уровень противостояния.

Наследник трона династии Пехлеви, который с 1979 года живет в США, попросил иранцев в ближайшие два дня в 18:00 выходить на улицы с флагами и национальной символикой и провозглашать общественные места «своими».

Он призвал рабочих и госслужащих начать общенациональную забастовку, чтобы усилить давление на режим. Иранским силовикам, которые присоединились к протестам, Пехлеви посоветовал все больше «замедлять и разрушать машину репрессий».

К акциям присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму — в частности Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Британское издание The Times со ссылкой на данные разведки сообщало, что верховный лидер Ирана Британское издание The Times со ссылкой на данные разведки сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи может сбежать в Россию . Так называемый план Б разработан на случай, если силовики не справятся с подавлением протестов или начнут массово переходить на сторону их участников.