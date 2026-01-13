— Мы точно видим, что у Али Хаменеи большие проблемы, новая волна протестов. Когда протесты только начались, говорили о том, что они настолько масштабные, как в 2022—2023 году. Помним, одним из двигателей этих протестов были женщины, речь шла о той иранской женщине, которую фактически убили в полицейском участке. Если посмотреть на ситуацию сейчас, события развиваются, мягко говоря, не очень хорошо для режима Аятоллы. Уже была информация о том, что якобы протестующие захватили несколько населенных пунктов, режим это все опровергает. Уже была отключена связь, интернет на территории страны. Стоит ли ожидать того, что Россия придет на помощь? В 2022—2023 годах шла речь о том, что якобы в Иран могли отправить ФСБшников, чтобы они там дубинками разгоняли протестующих. Как вы думаете, увидим ли мы сотрудничество в таком плане России и Ирана?

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— Не думаю. Я думаю, что иранский режим вполне в состоянии справиться своими силами. Если не будет никакого внешнего вмешательства (американского, например), то иранский режим вполне в состоянии эти протесты подавить.