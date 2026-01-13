В Иране во время протестов погибли около двух тысяч человек — Reuters

13 января, 14:14
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Антиправительственные протесты в Мешхеде, в иранской провинции Разави Хорасан, кадр видео, опубликованного в соцсетях 10 января (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Антиправительственные протесты в Мешхеде, в иранской провинции Разави Хорасан, кадр видео, опубликованного в соцсетях 10 января (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Во время антиправительственных протестов в Иране погибли около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности.

Об этом во вторник, 13 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Агентство отмечает, что это впервые, когда Тегеран признал большое количество жертв в результате жесткого подавления двухнедельных протестов.

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Чиновник, чье имя не раскрывается, не стал озвучивать более детальной информации о погибших. При этом он сказал, что за гибелью протестующих, а также представителей сил безопасности стоят «террористы».

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11 января AP со ссылкой на Human Rights Activists News Agency сообщало, что число погибших в результате подавления общенациональных протестов в Иране возросло по меньшей мере до 538 человек.

Среди погибших 490 являются протестующими и 48 — сотрудниками сил безопасности, утверждали там, предупреждая, что число жертв, вероятно, возрастет. Также сообщалось, что более 10 600 человек задержали.

Из-за отключения в Иране интернета и телефонных линий оценка протестов из-за рубежа затруднена.

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10 января The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, сообщили, что президенту США Дональду Трампу предоставили варианты военного удара по Ирану, но окончательного решения он еще не принял.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Иран Протесты

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