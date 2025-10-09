Это в интересах Украины

Остановка войны в секторе Газа создаст благоприятные условия для усиления влияния Трампа на Ближнем Востоке, а значит, потенциально даст ему возможность договариваться о влиянии на мировые цены на нефть.

До сих пор Трамп, даже если бы захотел, не смог бы договориться ни с саудитами, ни с другими поставщиками энергоносителей на мировой рынок, потому что с Вашингтоном никто на Ближнем Востоке не хочет даже говорить — пока США, в отличие от многих стран даже на Западе поддерживают Израиль в его войне.

Но если война в Газе завершится, можно начинать договариваться с чистого листа.

Конечно, остановка войны в Газе сосредоточит большее внимание на войне в Украине. Ведь сейчас многие политики и значительная часть неравнодушного мирового сообщества занимается именно спасением Палестины.

Поэтому завершение войны в Газе не только важно из гуманитарных соображений, но и в прямых стратегических интересах Украины.

Кстати, осмелюсь предположить, что в случае прекращения войны в Израиле очень скоро состоятся выборы, и повестка дня там резко сместится.

Большой вопрос — сможет ли Нетаньяху после всего того, что произошло в последние годы, сохранить власть.

