Трамп: освобождение заложников в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС может состояться 13 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение заложников в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС , вероятно, состоится в понедельник, 13 октября.

Об этом сообщает CNN.

«Главное, что заложники будут освобождены», — заявил президент США, добавив, что «вероятно, это произойдет в понедельник».

Трамп также сообщил о создании «совета мира», который должен обеспечить долгосрочное прекращение конфликта в регионе. В 20-пунктном мирном плане, который он обнародовал ранее, предусматривается создание «Совета мира», который будет контролировать «технократический, аполитичный палестинский комитет», ответственный за ежедневное управление Газой. В этом предложении указано, что совет будет возглавлять сам Трамп.

В то же время, объявляя о соглашении в Truth Social, Трамп не упомянул о будущих вопросах управления Газой.

«Это будет очень мощно и, я думаю, в значительной степени будет иметь большое значение для всей ситуации в Газе. О людях будет позаботиться. Это будет другой мир», — отметил он.

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС

8 октября Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.

«Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию как первый шаг к прочному, длительному и вечному миру. Ко всем сторонам будут относиться справедливо», — написал он в соцсети Truth Social.

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг, 9 октября, созовет заседание правительства для ратификации соглашения с ХАМАС.