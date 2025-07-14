Рютте сегодня посетит Вашингтон для встречи с Трампом

На этой неделе Трамп встретится с Рютте для обсуждения поддержки Украины (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релизе НАТО.

Визит генсека Альянса запланирован на понедельник, 14 июля, и вторник, 15 июля.

Рютте планирует встретиться с Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

Реклама

В пресс-релизе не уточняется причина визита Рютте, но Трамп недавно заявил, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО, и что в понедельник он сделает «важное заявление».

Ранее сообщалось, что на этой неделе Трамп встретится с Рютте для обсуждения поддержки Украины и безопасности в Европе.

8 июля президент США заявил на заседании правительства, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — солдаты, в основном его солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точного количества комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.