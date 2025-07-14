Какой оптимальный вариант завершения войны в Украине для Трампа

США будет давить и на Украину, и на Россию. Кто устоит, тот и победит

Дональд Трамп оказался на распутье. Его стратегия переговоров не сработала с Путиным. Не сработала она и с Владимиром Зеленским, потому что президент Украины никак не может пойти на ультиматумы Москвы, отказываясь от украинских территорий и сокращая численность украинской армии. Таким образом, 47-й президент США понял, что сейчас весь переговорный трек если и не сорван, то приостановлен, а это значит, что Трамп должен что-то сделать, чтобы напомнить Путину, какое именно государство в мире является супердержавой.

На 14-е июля Дональд Трамп анонсировал важное заявление, которое будет связано с Россией. Этому предшествовал целый ряд событий.

3-го июля Трамп провел разговор с Путиным и остался крайне недоволен этим разговором. Если он действительно надеялся услышать от кремлевского диктатора, что тот готов к уступкам в пользу Украины, то президент США совершенно не понимает ни Путина, ни всей логики имперской стратегии Кремля.

В последние недели Москва масштабировала ракетные и дроновые атаки по городам Украины, используя большое количество «Шахедов». Данная тактика направлена на то, чтобы истощить украинское общество, снизить гражданскую и военную инфраструктуру, но также наглядно продемонстрировать Трампу, что Россия будет достигать своих целей, несмотря на цену и средства, но также на мнение Америки или кого-то другого.

Это не понравилось Трампу

Это не понравилось Трампу и он возобновил и даже увеличил поставки оружия в Украину. После этого шага американского президента состоялась встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова в Куала-Лумпур. Рубио, в частности, заявил, что Лавров передал определенное другое видение относительно переговорного процесса между Украиной и Россией, но не сказал, какое именно, отметив, что перескажет все Трампу, а уже тот будет принимать решение. После этой встречи в публичном пространстве появилась информация, что Путин призвал Иран полностью отказаться от обогащения урана. Вот такой союзник у Ирана, который не является злым, потому что демонстрирует истинную сущность Кремля. К слову, Иран ответил, что никогда на это не пойдет. Также отметим, что 14-го июля в Киев прибыл Кит Келлог, который планирует провести в Украине неделю. Существует вероятность, что он будет говорить о территориях, от которых должен, хотя бы, де-факто отказаться официальный Киев в пользу врага, чтобы остановить войну. Если к этому пазлу добавить еще заявления официальных лиц Китая о том, что КНР не могут допустить проигрыша России в войне, получим довольно ясную картину, которая свидетельствует о том, что сейчас Дональд Трамп проигрывает в вопросе урегулирования российско-украинской войны, не понимая, ни украинскую, ни российскую стороны, ни даже такого элементарного вопроса, что США не удастся привлечь путинскую Россию в их противостоянии КНР.

Сейчас Трамп должен сделать определенное заявление. С высокой вероятностью, оно будет касаться введения масштабных санкций, которые называют «глобальным эмбарго» на российскую нефть. Конечно, это будет сильным шагом США. Но одновременно это будет подталкивать Путина к крайностям, таким как применение ядерного оружия против Украины.

Чтобы понять, что может произойти дальше, нужно понять самого Трампа, что является делом крайне нелегким. Но стоит попытаться определить определенные позиции, которые бы удовлетворили президента США в контексте российско-украинской войны.

Во-первых, Трамп придерживается той мысли, что в этой войне не может быть победителей. Конечно, каждая сторона будет заявлять о собственной победе, но для Трампа война в Украине — это компромисс, в котором воюющие стороны идут на уступки. Никаких уступок со стороны России пока Трамп не видит. А потому будет прибегать к более жестким тактикам воздействия на Кремль. Оружие и санкции могут сработать и уже к концу 2025 года российская экономика испытает значительные удары, что запустит необратимые процессы деградации.

Во-вторых, оптимальным вариантом для Трампа является подписание мирного соглашения по существующей линии фронта. После этого можно будет годами говорить о мире, территориях, людях и так далее. Но Трамп не понимает, что все это до первого выстрела, за которым война вспыхнет с новой силой. Поэтому в данном случае США будет давить и на Украину, и на Россию, и кто устоит, тот и победит.

Третий фактор — разочарование Трампа Путиным. Кремлевский диктатор нанес президенту США личную обиду. Дело в том, что Дональд Трамп действительно считает самого себя наиболее серьезной фигурой в мире. И то, что Путин так не считает, будет иметь для России дальнейшие последствия. Президент РФ не понял простого факта: Трамп не прощает личных обид. И Трамп является президентом наиболее мощной державы мира, в отличие от Путина.

Сейчас ситуация с окончательной позицией Дональда Трампа остается неопределенной. Однако, существует высокая вероятность, что уже через несколько месяцев Москва сама будет просить о переговорах, если конечно Путин не прибегнет к удару тактическим ядерным оружием. Но этот удар будет последним, к чему вообще прибегнет Российская Федерация в ее сегодняшнем виде.