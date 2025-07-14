Президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, отметив их критическую важность для защиты от российской агрессии.

Об этом он сообщил журналистам во время брифинга на базе Эндрюс, передает Reuters.

«Мы пришлем Patriot, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих. Он хорошо говорит, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — отметил Трамп.

Реклама

Глава Белого дома не уточнил точное количество комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом:

«Мы, по сути, собираемся отправлять им различные единицы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно этого мы хотим».

Ожидается, что на этой неделе Трамп встретится с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения поддержки Украины и безопасности в Европе.

10 июля агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп может впервые воспользоваться президентскими полномочиями для отправки военной помощи в Украину. По информации агентства, стоимость нового пакета военной помощи может составить около $300 млн, туда могли бы войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом на фоне приостановки некоторой военной помощи со стороны США. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

NBC News сообщало, что решение о прекращении помощи принял министр обороны США Пит Хэгсет, несмотря на то, что угрозы запасам американского оружия не было.

По информации Axios, Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент Трамп подтвердил, что США готовы передать Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Вечером 9 июля президент США сказал, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу Киева о новой системе Patriot.