Сенатор Грэм анонсировал «рекордный поток оружия» для Украины и «кувалду для борьбы с экономикой Путина»

Сенатор Линдси Грэм заявил 13 июля, что «приближается поворотный момент относительно вторжения России в Украину» и что в ближайшие дни «вы увидите рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя», сообщает CBS News .

«В течение месяцев президент Трамп пытался заманить [президента России Владимира] Путина за стол мирных переговоров. Он ввел тарифы против стран, которые позволяют импорт фентанила в нашу страну, другое плохое поведение — он оставил дверь открытой в отношении России. Эта дверь вот-вот закроется», — заявил Грэм в телеэфире.

Сенатор Грэм также сообщил, что вместе с Ричардом Блюменталем, сенатором-демократом из Коннектикута, который тоже появился в эфире CBS News, возглавляет группу из 85 соавторов законопроекта о санкциях, который, по его словам, предоставит президенту Трампу «кувалду для борьбы с экономикой Путина и всеми теми странами, которые поддерживают военную машину Путина».

Сенатор-республиканец напомнил, что такие страны как Китай, Индия и Бразилия покупают нефть и другие товары у России, объяснив, что «это деньги, которые Путин использует для ведения войны». Он отметил, что пакет санкций предоставит президенту США возможность ввести 500% пошлин на продукцию любой страны, которая помогает России, и он сможет повышать или снижать пошлины, что даст ему «максимальную гибкость».

«Мы преследуем людей, которые держат Путина при власти, и вводим дополнительные санкции против самой России. Это действительно кувалда, доступная президенту Трампу, чтобы положить конец этой войне», — заявил Грэм.

CBS News напомнил, что после разговора с российским диктатором в начале июля Трамп заявил, что его администрация направит больше оборонительного оружия в Украину. Это произошло через несколько дней после того, как некоторые поставки оружия были приостановлены, тогда как Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками.

«Путин неправильно относится к людям. Он убивает слишком много людей. Итак, мы посылаем Украине оборонительное оружие, и я это одобрил», — заявил Трамп 8 июля во время заседания своего кабинета.

Президент США также сказал, что «очень серьезно» рассматривает законопроект о санкциях.

Канал CBS News сообщил, что лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил на прошлой неделе, что лидеры Республиканской партии достигли «существенного прогресса» во введении изменений в законопроект о санкциях, и он прогнозирует, что он может быть готов к рассмотрению в Сенате уже в течение этого рабочего периода, который заканчивается 1 августа.

Блюменталь заявил 13 июля, что европейские лидеры «абсолютно солидарны» с США в отношении санкций, сказав, что «все европейские союзники, которые присутствовали на встрече, которую мы с сенатором Грэмом посетили в Европе, подчеркнули необходимость обрушить эту кувалду в этот момент».

«Самое важное, я думаю, на данный момент — это наше единство. Сенатор Грэм и я, республиканец и демократ, объединяемся, европейские лидеры с разными взглядами также едины», — сказал сенатор-демократ.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, что Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины впервые с момента его вступления в должность президента США в январе, сообщили CBS News несколько дипломатических источников. Отвечая на вопрос о дополнительной поддержке США Украине, Грэм намекнул на заявление по России, которое Трамп, как ожидается, сделает 14 июля, добавив, что «идея продажи Америкой оружия для помощи Украине очень актуальна».

«Мы дали Украине многое. Мы дали деньги. Мы оказали им военную помощь. Сейчас у нас есть соглашение с Украиной по полезным ископаемым, которое стоит триллионы долларов. Поэтому я не хочу опережать президента, но следите за новостями о конфискованных активах», — сказал Грэм.

Блюменталь отметил, что европейские лидеры разрабатывают план доступа по крайней мере к части конфискованных у России активов, добавив, что может быть получен также доступ к 5 миллиардам долларов, которые конфисковали США. «Я думаю, что время это сделать», — заявил сенатор-демократ.

Член Палаты представителей Фрэнч Хилл, республиканка из Арканзаса, которая также выступила в эфире CBS News тоже сказала, что сейчас самое время действовать.

«Я думаю, что президенту (Дональду Трампу — ред.) пора конвертировать эти конфискованные активы на трастовый счет в пользу Украины», — заявила она.

Грэм также заявил, что ожидает, что в ближайшие дни «вы увидите рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя», вместе с новыми тарифами и санкциями, доступными для Трампа, и большей поддержкой со стороны Европы.

«Путин здесь ошибся. В течение шести месяцев президент Трамп пытался заманить Путина за стол переговоров. Атаки усиливались, а не уменьшались. Одна из самых больших ошибок Путина — это играть с Трампом», — сказал Грэм.