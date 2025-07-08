Трамп заявил, что Путин говорит «много бреда», и не исключил ужесточения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла.

«Мы слышим много бреда со стороны Путина, если говорить по правде. Он всегда очень дружелюбный, но все это [его слова] на самом деле не имеет смысла», — заявил американский президент во вторник, 8 июля, во время разговора с журналистами.

На вопрос, хочет ли Трамп усилить санкции против России, он ответил, что «рассматривает это».

Кроме этого, американский президент сказал, что «недоволен» российским диктатором.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — его солдаты, в основном его солдаты и их солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

3 июля Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более часа.

В Кремле утверждали, что они, в частности, обсуждали встречи делегаций Украины и России в Стамбуле, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В то же время, как заявлял помощник диктатора Юрий Ушаков, они не говорили о прекращении поставок оружия США в Украину, а также об их возможной встрече.

Более того, по словам Ушакова, диктатор РФ еще раз заявил президенту США о своих намерениях «не отступаться от целей по устранению причин конфликта в Украине».

4 июля президент Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» беседой с Путиным.