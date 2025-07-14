Трамп о разочаровании Путиным: «Думал, что он человек слова, а он всех бомбит ночью»

Президент США Дональд Трамп отметил, что очень разочарован поведением российского диктатора Владимира Путина, ведь глава Кремля не относится серьезно к тому, что он обещает, и «бомбит людей ночью».

Об этом сообщает Independent.

«Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек, который серьезно относится к тому, что говорит, и он может говорить так красиво, а потом бомбить людей ночью. Нам это не нравится», — сказал Трамп на базе Эндрюс в воскресенье, 13 июля.

На вопрос о возможности введения новых санкций против РФ, Трамп сказал: «Посмотрим, что будет завтра».

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом на фоне прекращения некоторой военной помощи со стороны США.

Реклама

NBC News сообщало, что решение о прекращении помощи принял министр обороны США Пит Хэгсет, несмотря на то, что угрозы запасам американского оружия не было.

По информации Axios, Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент Трамп подтвердил, что США готовы передать Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Вечером 9 июля президент США сказал, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу Киева о новой системе Patriot.

10 июля агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп может впервые воспользоваться президентскими полномочиями для отправки военной помощи в Украину. По информации агентства, стоимость нового пакета военной помощи может составить около $300 млн, туда могли бы войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности.