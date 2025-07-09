«Украинцы подвергаются очень тяжелым ударам». Президент Трамп заявил, что власти США рассмотрят просьбу Украины о новой системе Patriot

Президент США Дональд Трамп по просьбе журналистов прокомментировал информацию, что американские власти рассматривают поставку дополнительной системы ПВО Patriot в Украину и сказал, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу.

Соответствующее заявление Трамп сделал вечером 9 июля.

«Они [власти Украины — ред.] хотели бы ее получить, они об этом просили. Они [системы Patriot — ред.] очень редкие… Мы рассмотрим [просьбу Киева — ред.]. Очень дорогая система, жаль, что нам приходится столько тратить на войну, которой бы не было, если бы я был президентом», — сказал он.

Президент Трамп отметил, что украинцы подвергаются «очень тяжелым ударам» от российских оккупантов.

«Чрезвычайно сложная система, невероятной стоимости, и они это делают [просят о Patriot — ред.], потому что хотят избежать смертей. Они подвергаются очень тяжелым ударам. Поэтому мы это рассматриваем», — подытожил глава американского государства.

Поставка Украине новой системы ПВО Patriot — что известно

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

Инфографика: NV

Как сообщало издание Axios, во время телефонного разговора Фридриха Мерца с Трампом, который также состоялся 4 июля, немецкий канцлер попросил американского президента продлить поставки ракет-перехватчиков Patriot.

Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot у США и отправить в Украину, уточнили источники

8 июля президент Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.