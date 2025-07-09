«Украинцы подвергаются очень тяжелым ударам». Президент Трамп заявил, что власти США рассмотрят просьбу Украины о новой системе Patriot
Президент Трамп отметил, что украинцы испытывают «очень тяжелые удары» от российских оккупантов. (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Дональд Трамп по просьбе журналистов прокомментировал информацию, что американские власти рассматривают поставку дополнительной системы ПВО Patriot в Украину и сказал, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу.
Соответствующее заявление Трамп сделал вечером 9 июля.
«Они [власти Украины — ред.] хотели бы ее получить, они об этом просили. Они [системы Patriot — ред.] очень редкие… Мы рассмотрим [просьбу Киева — ред.]. Очень дорогая система, жаль, что нам приходится столько тратить на войну, которой бы не было, если бы я был президентом», — сказал он.
Президент Трамп отметил, что украинцы подвергаются «очень тяжелым ударам» от российских оккупантов.
«Чрезвычайно сложная система, невероятной стоимости, и они это делают [просят о Patriot — ред.], потому что хотят избежать смертей. Они подвергаются очень тяжелым ударам. Поэтому мы это рассматриваем», — подытожил глава американского государства.
Поставка Украине новой системы ПВО Patriot — что известно
4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».
В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».
Как сообщало издание Axios, во время телефонного разговора Фридриха Мерца с Трампом, который также состоялся 4 июля, немецкий канцлер попросил американского президента продлить поставки ракет-перехватчиков Patriot.
8 июля президент Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.