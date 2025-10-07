В Египте прошел первый этап переговоров между Израилем и ХАМАС по «плану Трампа»: что известно о результатах

Дым поднимается в секторе Газа после взрывов, 5 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Mahmoud Issa)

В Египте 6 октября прошел первый этап переговоров между делегациями Израиля и ХАМАСа относительно плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

Как напоминает Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства.

Однако, по данным агентства, обе стороны стремятся получить разъяснения относительно ключевых деталей плана. Трамп призвал Израиль приостановить бомбардировки Газы на время переговоров. Жители Газы подтвердили, что ЦАХАЛ уменьшил интенсивность атак, хотя и не прекратил их полностью.

Переговоры начались в Шарм-эль-Шейхе с участием делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников. В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе. США направили на переговоры специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа, который имеет прочные связи с Ближним Востоком.

Палестинский чиновник, близкий к переговорам, отметил, что переговоры завершились поздно вечером 6 октября, но они продолжатся во вторник, 7 октября.

Он рассказал, что ХАМАС изложил свою позицию относительно освобождения заложников, а также масштабов и сроков вывода Израилем своих войск из Газы. Группировка выразила обеспокоенность относительно того, придерживается ли Израиль постоянного перемирия и полного вывода войск.

Источник в израильской службе безопасности сказал, что сначала переговоры будут сосредоточены исключительно на освобождении заложников, и ХАМАСу предоставят несколько дней для завершения этого процесса.

В то же время источник в ХАМАСе сказал, что сложным вопросом, вероятно, будет требование Израиля о разоружении исламистской группировки. ХАМАС настаивает, что не разоружится, пока Израиль не прекратит наступление и не будет создано палестинское государство.

Хотя Трамп говорит, что хочет быстро заключить сделку, анонимный чиновник отметил, что раунд переговоров, который начался в понедельник, продлится минимум несколько дней.

Al Jazeera со ссылкой на источники пишет, что встреча в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря была «позитивной» и что был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

«Технические команды обсуждают это именно сейчас, чтобы обеспечить идеальные условия для освобождения заложников. Команды просматривают список как израильских заложников, так и политических заключенных, которые будут освобождены», — подчеркнула она.

29 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала его комплексный план из 20 пунктов по прекращению военного конфликта в секторе Газа.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.

